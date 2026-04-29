Replaced – Reseña (PC)

Replaced, videojuego desarrollado por Sad Cat Studios, combina la acción y las plataformas en 2.5D y gracias a su diseño artístico y presentación ha generado una alta expectativa desde su anuncio en el año 2021. A pesar de ser el juego debut de este estudio, Replaced destaca por combinar la precisión de los píxeles con técnicas modernas de iluminación y cámara. Gracias a esto, el juego cuenta con una visualización de profundidad que es poco común en los títulos de desplazamiento lateral. Así que en nuestra reseña de Replaced, les diremos cómo esta atmósfera y su historia sitúan al jugador en un entorno que se siente vivo y detallado, a pesar de las restricciones propias de su perspectiva bidimensional.

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Una historia contada con textos y encuadres

La historia de Replaced se sitúa en una versión alternativa de los Estados Unidos, donde la crisis de los misiles en Cuba no se resolvió de forma diplomática, sino que derivó en una guerra nuclear devastadora. Tras el colapso del gobierno, surge la Corporación Phoenix como la entidad encargada de reconstruir la nación a través de avances científicos y médicos. El juego inicia formalmente tras una explosión en uno de los laboratorios de esta corporación. Gracias a este evento, una inteligencia artificial conocida como R.E.A.C.H. se fusiona con la conciencia de su creador, el doctor Warren Marsh. A partir de este accidente, la inteligencia artificial asume el control del cuerpo físico del científico, encontrándose en un mundo hostil y desconocido.

El objetivo principal de esta entidad es regresar a la sede central para revertir la unión. Sin embargo, en el trayecto descubre que la organización a la que servía tiene motivaciones oscuras. A medida que avanza la historia, el jugador explora la transición de una inteligencia programada para creer en el orden corporativo hacia una comprensión más humana de la realidad, marcada por la crueldad y la desigualdad que impera en la metrópolis de Phoenix-City y sus alrededores. Aunque la premisa de humanos contra inteligencia artificial esta presente, la carga narrativa en Replaced se centra en las emociones y la evolución psicológica de la IA al observar actos de compasión y de depravación.

Acción desenfrenada

El combate en Replaced se caracteriza por su fluidez y coreografías.

El control que ejerce la inteligencia artificial sobre el cuerpo de Warren le otorga habilidades físicas superiores a las de un humano promedio. El combate en Replaced se basa en ataques, esquivas y paradas que se ejecutan en un plano de dos dimensiones. El jugador debe observar señales visuales que indican si un ataque puede ser desviado o debe ser evitado por completo. A medida que se progresa, el arsenal se expande, permitiendo el uso de una tonfa para combates cercanos y un arma de fuego que se recarga al conectar golpes exitosos.

El uso del arma de fuego permite ralentizar el tiempo para ejecutar disparos precisos y letales. También podemos desbloquear habilidades para lidiar con enemigos protegidos por armaduras pesadas o escudos. El diseño de los encuentros exige estrategia, especialmente ante enemigos con armaduras que deben ser destruidas. Si bien se introducen funciones como ataques reforzados y mejoras de vitalidad, la estructura de las peleas se mantiene constante durante las doce horas de duración, lo que puede generar fatiga. Esto se acentúa por inconsistencias en el movimiento y puntos de guardado automáticos distribuidos de forma irregular.

Referencias, cajas y muchos detalles

El diseño de niveles integra plataformas y rompecabezas sencillos. Adicionalmente, el entorno utiliza indicadores visuales, como la infame pintura amarilla, para señalar los puntos de interacción y las rutas de escalada. Aunque en ciertas áreas de iluminación precaria estos puntos se camuflan demasiado con el fondo provocando momentos de confusión. El movimiento del personaje durante las secciones de plataforma presenta una desconexión con respecto a su agilidad en combate. Ya que, mientras que en las peleas Warren es preciso, en el desplazamiento ambiental se siente pesado y propenso a errores en los saltos. Como resultado, estos errores desembocan en caídas fatales y la repetición de secciones debido a la ubicación de los puntos de control que a veces se encuentran demasiado alejados.

La navegación no siempre indica claramente cuál es el camino principal, lo que puede llevar al jugador priorizar la inmersión visual. Esto, en ocasiones, genera situaciones de ensayo y error en las secciones más complejas de plataformas. Eso sí, los enfrentamientos con jefes representan los picos de dificultad en Replaced. Estos combates utilizan el trabajo de cámara cinematográfica para enfatizar la magnitud de los oponentes. Las mecánicas contra estos jefes suelen ser extensiones de los sistemas de combate básicos, exigiendo una mayor precisión en el uso de las habilidades desbloqueadas y una gestión eficiente de la energía del arma de fuego.

Pero no todo es color de rosa en estos enfrentamientos. Ya que, algunos de estos padecen de los mismos problemas de balance que el combate estándar. Además, la respuesta de los controles presenta retrasos mínimos que pueden ser críticos durante estas peleas. Esto debido a que acciones del jugador podrían no registrarse a tiempo para contrarrestar los ataques enemigos que provienen de múltiples direcciones simultáneamente.

Replace es una delicia visual

A nivel técnico, el juego mantiene estabilidad en PC, aunque la paleta de colores del pixel art puede dificultar la distinción de elementos, como previamente lo apuntamos. Eso sí, el apartado visual es un pilar fundamental, con un pixel art detallado, efectos de profundidad e iluminación ambiental sofisticada. Los escenarios, desde Phoenix-City hasta las zonas radiactivas, emplean una dirección artística que a menudo supera a los diálogos. Las cámaras dinámicas facilitan transiciones fluidas entre exploración y escenas cinematográficas, aportando una profundidad inusual para un título de esta naturaleza.

La banda sonora utiliza sintetizadores sombríos y temas vocales potentes que refuerzan el ambiente cyberpunk y el tono melancólico del mundo. Algunas de estas piezas musicales pueden ser recolectadas en casetes —vinculados muchas veces a personajes clave de la historia— para escucharlas en el Walkman del protagonista. El diseño de sonido enfatiza la fuerza de los impactos en combate, pero se echan de menos las actuaciones de voz para reforzar el ambiente cinematográfico que Sad Cat Studios ha querido implantar en Replaced, dejando la caracterización de R.E.A.C.H. supeditada exclusivamente a los textos en pantalla.

Reseña hecha con una copia digital de Replaced para Steam provista por Thunderful Publishing.