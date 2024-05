Reportan que el nuevo Call of Duty llegará este año a Xbox Game Pass

Según The Wall Street Journal, Microsoft anunciará durante el Xbox Games Showcase del 9 de junio sus planes para Games Pass en el 2024. Entre estos planes, dice el medio estounidense, se encuentra el lanzamiento desde el primer día del Call of Duty del 2024. Adicionalmente, el medio The Verge reportó el día de hoy que internamente Micorsoft se encuentra contemplando si los nuevos juegos de la franquicia Call of Duty llegarán a Xbox Game Pass. Sin embargo, una de las consideraciones para que lleguen estos juegos al catálogo de Xbox Game Pass, es que aumentar el precio del servicio.

¿Anunciará Microsoft, la llegada de los nuevos juegos de la franquicia Call of Duty a Xbox Game Pass?

Por otra parte, WSJ no confirma si entre los planes de Microsoft subir el precio de su servicio de suscripción. Los últimos meses, han habido varios rumores que reportan que el lanzamiento del nuevo juego de la franquicia Call of Duty está previsto para finales de octubre y se rumorea que este estará ambientado en la Guerra del Golfo de la decada del noventa.

El rumor de la posible llegada de los nuevos juegos de la franquicia Call of Duty desde el día de su lanzamiento a Xbox Game Pass se une a la filtración de un nuevo juego de Valve y la posible existencia de los planes de Sony para lanzar una nueva consola portátil. Lo cierto es que estamos cerca de la epoca del «no E3» o Summer Game Fest y esto significa que algunas de estas filtraciones —así como otras se seguramente saldrán a la luz en las siguientes semanas— serán confirmadas durante la semana del 7 de junio.

Vía: Gematsu