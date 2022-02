Reporte financiero de EA: Battlefield 2042 fue una decepción, no están interesados en NFT

El martes 1 de febrero de 2022, EA (Electronic Arts) presentó ante sus accionistas el reporte financiero del último trimestre de 2021. La compañía aumento sus ingresos totales en un 7% (a 1.79 mil millones de dólares) —sobre todo gracias a FIFA 22, Madden 22 y el continuo éxito de Apex Legends— pero su mayor lanzamiento, Battlefield 2042, fue una decepción y se están alejando de la charla sobre los NFT.

Andrew Wilson —CEO de EA— expresó que el lanzamiento de Battlefield 2042 en ese trimestre no estuvo a la altura de las expectativas. Según él, esto se debió a que algunas decisiones de diseño «no resonaron con la comunidad», el juego tuvo problemas de rendimiento que no anticiparon y el trabajo remoto de los desarrolladores fue un reto. A pesar de eso, todavía planean grandes actualizaciones para el juego. No lo van a abandonar.

Andrew Wilson

Estas declaraciones revivieron los rumores que dicen que este título se podría volver gratuito.

Pero la decepción de Battlefield 2042 no fue el único protagonista del reporte financiero de EA, pues Wilson también habló de los infames NFT. Aunque él mismo había dicho en el pasado que «estos serían una parte importante del futuro de los videojuegos», parece que se están echando para atras.

Wilson dijo que «no estamos mirando nada respecto a esta coyuntura», refiriéndose a la posibilidad de incluir NFT en sus juegos. Aunque no les cerró la puerta del todo, es claro que el rechazo generalizado de la comunidad hacia esta tecnología está haciendo efecto.

Via: GamesIndustry.biz, Destructoid

Fuente: reporte financiero de EA