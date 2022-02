Igual que EA, Nintendo también tuvo una reunión con sus accionistas para presentar el reporte financiero correspondiente al último trimestre de 2021. Gracias a eso pudimos conocer detalles muy interesantes sobre las ventas de Nintendo Switch, cuáles son sus juegos más vendidos y si piensan meterse al ‘juego’ de las adquisiciones y los NFT.

¿Qué opina Nintendo de las recientes adquisiciones y los NFT?

Nintendo habló sobre las noticias de adquisiciones en la industria, como las que Microsoft y Sony hicieron de Activision Blizzard y Bungie. Shuntaro Furukawa —presidente de Nintendo— dice que no se opone a las adquisiciones, pero no piensan cambiar su política de inversiones y cree que «agregar al equipo personas que no tienen el ADN de Nintendo no sería beneficioso para la compañía».

Respecto a los NFT, Furukawa dice que «sí tienen un interés». Pero agregó que —aunque sienten el potencial que tienen— se preguntan si pueden proveer alguna «alegría» en esta área y que eso es muy difícil de definir en este momento.

Esperamos que Nintendo se mantenga alejado de los NFT, pues pueden ser lo peor que le pase a la industria de los videojuegos.

Las ventas de Nintendo Switch, según el reporte financiero

Nintendo reveló que Switch superó las 100 millones de unidades vendidas. Para el 31 de diciembre de 2021, esta consola había alcanzado a 103.54 millones de usuarios en todo el mundo. Este número la convierte en la quinta consola más vendida de todos los tiempos, superando a Nintendo Wii (101.63 millones) y la primer PlayStation o PS1 (102.49 millones de unidades).

Estos son los números de unidades vendidas de las consolas que todavía están por encima:

PS2 (155 millones) Nintendo DS (154.02 millones) Game Boy (118.63 millones) PS4 (116.2 millones)

Números de ventas de juegos de Nintendo

Nintendo no solo aprovechó este reporte financiero para jactarse de las ventas de Switch, sino para revelar cuántas copias han logrado sus juegos más vendidos.

Estos son sus títulos ‘first-party’ más vendidos:

Mario Kart 8 Deluxe – 43.35 millones Animal Crossing: New Horizons – 37.62 millones Super Smash Bros. Ultimate – 27.40 millones The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 25.80 millones Pokemon Sword / Pokemon Shield – 23.90 millones Super Mario Odyssey – 23.02 millones Super Mario Party – 17.39 millones Pokemon: Let’s Go, Pikachu! / Pokemon: Let’s Go, Eevee! – 14.33 millones Pokemon Brilliant Diamond / Pokemon Shining Pearl – 13.97 millones (Nuevo) Ring Fit Adventure – 13.53 millones

Nintendo también reveló números adicionales:

Luigi’s Mansion 3 – 11.04 millones Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – 8.85 millones Mario Party Superstars – 5.43 millones (Nuevo) The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 3.85 millones Metroid Dread – 2.74 millones (Nuevo) New Pokemon Snap – 2.36 millones Mario Golf: Super Rush – 2.26 millones Miitopia – 1.63 millones Big Brain Academy: Brain vs. Brain – 1.28 millones (Nuevo) WarioWare: Get It Together! – 1.24 millones Game Builder Garage – 1.01 millones

Otro número de ventas que vale la pena mencionar es el de Pokémon Legends Arceus. Según Famitsu, este juego vendió 1.425 millones de unidades en sus primeros tres días en el mercado japonés. Esta es la segunda mejor semana de un juego para Nintendo Switch, superado solo por Animal Crossing: New Horizons.

Via: Gematsu, Famitsu, VGC

Fuente: reporte financiero de Nintendo