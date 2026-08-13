Reportes extraoficiales sugieren nuevos directores para Pokémon Winds / Waves en Switch 2 y ‘ports’ de Ruby / Sapphire / Emerald para Nintendo Switch en 2026

En los últimos días han circulado una serie de reportes no oficiales sobre Pokémon cuya veracidad reside en la creencia individual de cada persona. El primero de ellos es sobre Pokémon Winds / Waves o Viento / Ola. De los primeros juegos de décima generación exclusivos para Nintendo Switch 2, se afirma que Hiroyuki Tani y Katsuhiko Ichiraku codirigirán la entrega con lanzamiento para 2027.

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Hiroyuki Tani

Tani dirigió anteriormente el Pase de expansión de Pokémon Sword / Shield. Por su parte, Ichiraku trabajó en Pokémon Scarlet / Violet y dirigió su Pase de expansión, El tesoro oculto del Área Cero. Shigeru Ohmori dirigió los títulos de Pokémon Omega Ruby / Alpha Sapphire, Sun / Moon, Sword / Shield y Scarlet / Violet, solo hablando de la línea principal RPG, pues trabajó en otros más de la serie como Legends: Z-A.

Katsuhiko Ichiraku

Esto significaría que después de más de 10 años, Ohmori pasaría la antorcha que solo Junichi Masuda había retomado en Pokémon Let’s Go, Pikachu! / Eevee! y Brilliant Diamond / Shining Pearl desde X / Y.

Si rojo y azul parece, rubí y zafiro es

Pero eso no es todo en cuanto a Pokémon. Desde la salida de Pokémon FireRed / LeafGreen para Nintendo Switch el pasado 27 de febrero, se rumorea que Pokémon Ruby / Sapphire / Emerald recibirían el mismo tratamiento en Nintendo Switch y Switch 2 este mismo año. Actualmente se barajaría la fecha de lanzamiento para finales de septiembre u octubre. Posiblemente guarden el mismo precio de $20 USD para cada una de las tres versiones, a menos que Emerald sea aplazado como ocurrió con Crystal en la Consola Virtual de 3DS, lanzado cuatro meses después de Gold / Silver.

Dicho esto, si bien el reporte de los directores de Pokémon Winds / Waves o Viento / Ola es plausible, no podemos decir lo mismo de estos relanzamientos de Game Boy Advance. Es cierto que los ‘remakes’ de Red / Green para GBA disponibles en Switch fueron un éxito rotundo, pero solo podemos esperar a una confirmación oficial por parte de Nintendo o un futuro Nintendo Direct.