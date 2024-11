Requerimientos para correr Stalker 2: Heart of Chornobyl en PC

Hace unas horas Nvidia reveló que sus nuevos controladores vendrían optimizados para el lanzamiento de Stalker 2: Heart of Chornobyl. Ahora, se han conocido cuáles son los requerimientos técnicos necesarios para correr Stalker 2: Heart of Chornobyl en bajo, medio, alto y «épico».

¿Cuáles son los requerimientos que necesita mi PC para correr Stalker 2: Heart of Chornobyl?

Con Stalker 2: Heart of Chornobyl, GSC pretende hacer que el mundo abierto de «La Zona» sea más grande que en la entrega anterior. En esta ocasión el juego contará con 20 regiones explorables, una fidelidad gráfica de vanguardia con Unreal Engine 5 y simulaciones de IA avanzadas. Teniendo esto en cuenta, es importante saber si nuestros PC corren Stalker 2: Heart of Chornobyl apropiadamente. Así que, a continuación, les contaremos todos los requerimientos que necesitan conocer para saber si sus PC pueden correr Stalker 2: Heart of Chornobyl.

Requerimientos Bajo Medio Alto Épico Resolución y rendimiento 1080p 30 FPS 1080p 60 FPS 1440p 60 FPS 2160p 60 FPS Sistema Operativo Windows 10 o 11 de x64 Windows 10 o 11 de x64 Windows 10 o 11 de x64 Windows 10 o 11 de x64 Procesador (CPU) Intel Core i7- 7700K o AMD Ryzen 5 1600X Intel Core i7- 9700K o AMD Ryzen 7 3700X Intel Core i7- 11700 o AMD Ryzen 7 5800X Intel Core i7- 13700 KF o AMD Ryzen 7 7700X RAM 16 GB Dual Channel 16 GB Dual Channel 32 GB Dual Channel 32 GB Dual Channel GPU Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB, AMD Radeon RX 580 8 GB o una Intel Arc A750 Nvidia GeForce GTX 2070 Super, RTX 4060 o una AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia GeForce GTX 3070 Ti, RTX 4070 o una AMD Radeon RX 6800 XT Nvidia GeForce RTX 4080 o una AMD Radeon RX 7900 XTX Almacenamiento SSD 160 GB SSD 160 GB SSD 160 GB SSD 160 GB

Stalker 2: Heart of Chornobyl estará disponible el 20 de noviembre para Xbox Series y PC vía Steam, Microsoft Store, Epic Games Store y GOG.

Vía: Warrio 64