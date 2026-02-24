Videojuegos

Requisitos mínimos y recomendados para jugar Death Stranding 2 en PC

Caminando con la mayor calidad posible.

Uno de los juegos más visualmente impactantes de PlayStation 5 del año pasado finalmente va a dar el salto a computadoras. Death Stranding 2: On The Beach —la más reciente obra dirigida por Hideo Kojima— saldrá a la venta para PC mediante Steam y Epic Games Store el jueves 19 de mayo de 2026 y vamos a darles toda la información sobre sus requisitos técnicos mínimos y recomendados para que sepan si su hardware puede ejecutar este juego.

Antes de continuar los invitamos a leer nuestra reseña de este juego. Si ya lo jugaron y no entendieron qué carajos estaba pasando, aquí les explicamos la trama.

Ahora sí, veamos cuáles son las especificaciones de PC que exige este título. En todos los caso requiere sistema operativo Windows 10/11 (Versión 1909 o superior) y unidad de almacenamiento SSD con 150 GB libres.

CategoríaMínimoMedioAlto Muy alto
GráficosBajoMedioAltoMuy alto
Rendimiento promedio1080p a 30 FPS1080p a 60 FPS1440p a 60 FPS4K a 60 FPS
GPUNvidia GeForce GTX 1660, AMD Radeon RX 5500 XT 8GBNvidia GeForce RTX 3060 12GB, AMD Radeon RX 6600Nvidia GeForce RTX 3070, AMD Radeon RX 6800Nvidia GeForce RTX 4080, AMD Radeon RX 9070 XT
CPUIntel Core i3-10100, AMD Ryzen 3 3100Intel Core i5-11400, AMD Ryzen 5 5600Intel Core i7-11700, AMD Ryzen 7 5700XIntel Core i7-11700, AMD Ryzen 7 5700X
RAM16GB16GB16GB16GB

Si el PC cumple con los requisitos técnicos necesarios, pueden aprovechar la compatibilidad de Death Stranding 2: On The Beach con monitores ultraanchos con relaciones de aspecto que pueden alcanzar desde 21:9 hasta 32:9. También será compatible con DLSS 4 de NVIDIA, FSR 4 de AMD y XeSS 2 de Intel, tecnologías de escalado y generación de fotogramas.

Los jugadores que conecten su cuenta de PlayStation con el juego también recibirán algunos objetos de bonus. el Parche Enlace (el logo de PlayStation) y el traje de cargador ‘Enlace’ para Sam. Todos los jugadores de PlayStation recibirán estas recompensas gratis.

Death Stranding 2: On The Beach salió originalmente para PS5 en junio de 2026 y actualmente no está disponible para otras consolas, aunque seguramente llegará a Xbox Series X|S en el futuro.

