Hextech Mayhem: A League of Legends Story – Reseña

Hace unos meses Riot Games anunció Hextech Mayhem: A League of Legends Story, un juego de género rítmico que se unió a la lista de productos que aprovechan las historias de los personajes de su conocido MOBA, entre los que están Ruined King, Arcane, Convergence, «Project L», etc. En GamerFocus tuvimos la oportunidad de probar este título, así que en esta reseña compartimos nuestra opinión después de haber completado toda su historia y haber probado sus distintos modos.

Hextech Mayhem se ambienta en Piltóver, la conocida «Ciudad del Progreso» . En este lugar, Ziggs, un ‘yordle’ adicto a las explosiones, se rebela y comienza a generar destrucción a su paso mientras cientos de Vigilantes y el científico Heimerdinger intentan detenerlo. Así, este científico loco inicia un recorrido por toda la ciudad lanzando sus propias bombas.

En sí, la historia es algo sencilla y hasta irrelevante. En este sentido nos adelantamos para decir que es casi seguro que no va a tener ninguna importancia en el universo de League of Legends, porque si bien Ziggs y Heimerdinger entran en conflicto, estos vuelven a ser amigos a pesar de toda la destrucción solo «porque fue divertido». Por lo tanto, dejaremos este tema de lado; después de todo, la historia se acaba en menos de tres horas.

En cuanto a mecánicas, encontramos un juego que (en teoría) debería ser fácil de entender. Ziggs avanza por un escenario que se mueve automáticamente y este debe esquivar obstáculos mientras destruye lo que pueda y recoge engranajes para crear robots. Los controles son solo tres: saltar, precipitarse hacia el suelo y lanzar una bomba; acciones que se deben coordinar siempre con la música y señales visuales en pantalla. A pesar de esto, la aparente «sencillez» se puede convertir en una experiencia de una complejidad no muy agradable. Veamos el por qué de esta afirmación:

Reseña de Hextech Mayhem: No les hagas esto a los jugadores de PC

Cuando salió este título, numerosos jugadores de PC compartieron su gran indignación en reseñas negativas. Se trataba de un error muy básico, pues no se permitía personalizar los controles.

A esto se le sumaba una evidente falta de lógica a la hora de diseñar los controles para la versión de computador. Usar tanto el ratón como el teclado resultaba increíblemente incómodo, algo que dejaba claro el poco cuidado que se tuvo al lanzar el juego en esta plataforma. Esto arruinaba la experiencia de entrada.

Después llegó un parche que permitía cambiar los controles, aunque se agregó como consejo «tendrás una mejor experiencia si juegas con un mando». Efectivamente el juego se disfruta mucho mejor si se conecta un control de PS4 o Xbox, pero queda la mala sensación de haberse estrellado con algo tan incómodo en un inicio.

Reseña de Hextech Mayhem: La falta de instrucciones te come vivo

El juego cumple de manera muy básica con tutoriales que indican la presencia de las señales visuales donde hay que saltar, ir hacia abajo o lanzar una bomba, así como sus variaciones (sosteniendo el botón). Estos se pueden repetir solo cuando se comienzan ciertos escenarios, pues no hay una sección en el menú dedicada a ellos.

No obstante, no se hace lo suficiente. Al final de cada escenario se aprecia una barra de «destrucción», la cual no se llena casi si solo se siguen las señales visuales. Para el jugador no es claro que se pueden (y se deberían) realizar acciones adicionales basadas en la música y objetos que se encuentren en el camino hasta muy avanzada la historia. Esto es una mecánica que supone que debería dar «libertad», pero causa todo lo contrario porque el jugador se siente castigado o que está haciendo algo mal por solo seguir las instrucciones.

Lo máximo que se hace son menciones superficiales que dicen «deberías lanzar una bomba en el lugar de cada engranaje». Esto se olvida fácilmente porque no se siente que se esté haciendo algo bien y es más probable que el jugador pierda la coordinación y se estrelle contra un muro.

La peor parte es cuando se llega al primer jefe. Básicamente hay que morir al menos unas 20 veces porque nunca se deja en evidencia que hay que hacer movimientos adicionales para esquivar ataques y no caer derrotado. Lo lógico es pensar que seguir las indicaciones garantiza cruzar de forma básica un nivel, pero esto lo desmiente muy a las malas.

Reseña de Hextech Mayhem: ¿El caos es para Piltóver o para el jugador?

Cuando uno termina la historia por primera vez, se desbloquean nuevos modos de juego. Uno de ellos revela exactamente todos los movimientos adicionales que se pueden realizar para obtener un puntaje perfecto, por lo que solo en ese entonces se entiende de verdad lo que es «jugar bien».

Irónicamente, con este cambio no se siente menos frustrante. Realizar todo un escenario con buena puntuación implica en muchas ocasiones tocar de forma perfecta una secuencia de muchos botones en pocos segundos y, en caso de cometer un solo fallo, encontrarse inmediatamente con la muerte.

A veces pasan tantas cosas en la pantalla que el jugador comienza a preguntarse si se supone que el caos es para Piltóver o para él mismo. Tratar demasiado de hacer las cosas bien no genera una buena sensación hasta bien pasado el tiempo. La diversión llega cuando se es lo suficientemente experto (y paciente) para encontrar la lógica de los movimientos «libres» o adicionales del juego.

Una muy buena calidad musical

No todo es problemático. Hay que reconocer que se hizo un muy buen trabajo con la música. Después de todo, se trata del elemento más importante de un juego de ritmo.

Los temas son dinámicos y agregan complejidad a los escenarios. Si bien alguien puede empezar a seguir un patrón, estos pueden progresar de tal manera que no se haga tan aburrido ni predecible. Cuando el jugador aprende a leerlos, es capaz de coordinar los movimientos de forma muy efectiva.

También se siente que la personalidad descomplicada y frenética de Ziggs está dentro de la música. Se hizo una buena elección para que sintiera como algo único de Hextech Mayhem.

En resumen

Hextech Mayhem: A League of Legends Story llega a disfrutarse mucho cuando se tiene el suficiente tiempo y la paciencia para entender cómo funcionan sus mecánicas. Sin embargo, resulta ser muy agresivamente frustrante para cualquier jugador que se encuentre con él por primera vez. Más allá de la dificultad, este título se enfrenta a serios problemas para ser comprendido especialmente por primerizos en el género de ritmo.





Hextech Mayhem: A League of Legends Story 6.8/10 Nota Lo que nos gustó - La música es de muy buena calidad. - El juego es entretenido cuando se logra entender a fondo su funcionamiento. Lo que no nos gustó - Los tutoriales son pobres y no dan suficiente información. - Demasiados elementos en pantalla lo hacen a menudo muy confuso. - Tratar de seguir estrictamente indicaciones es a menudo castigado, por lo que resulta frustrante.

Reseña hecha con una copia digital de Hextech Mayhem: A League of Legends Story para PC (Steam) brindada por Riot Games.