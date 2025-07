Hunter x Hunter: Nen Impact – Reseña (Switch)

Desde que conocemos la existencia de Hunter x Hunter: Nen Impact y quiénes son los encargados de su desarrollo —Eighting, responsables de Bloody Roar, Marvel Vs. Capcom 3 y Tatsunoko Vs. Capcom— no pudimos dejar de sentir una amplia sensación de curiosidad por el juego. Ya que, Hunter x Hunter: Nen Impact es el primer juego de pelea que adapta el manga escrito e ilustrado por Yoshihiro Togashi. Así que en nuestra reseña de Hunter x Hunter: Nen Impact repasaremos sus modos de juego hasta su apartado gráfico y sistema de combate para contarles si vale la pena darle una oportunidad a este juego, el cual hace parte de los torneos oficiales del EVO de Francia de este año.

Pocos modos de juego

Hunter × Hunter: Nen × Impact ofrece una variedad de modos diseñados para diferentes tipos de jugadores, aunque con una clara disparidad en su ejecución y profundidad. El Modo Historia condensa los eventos del anime, abarcando desde el arco del Examen del Cazador hasta el arco de las Hormigas Quimera, el antepenúltimo arco adaptado por el anime del 2011. No obstante, en lugar de hacer uso de algunas de las escenas animadas, el modo historia solo presenta una secuencia de imágenes estáticas directamente tomadas del anime.

Estas imágenes acompañadas de texto y, en algunos casos, con líneas de voz genéricas no alcanzan a dar un contexto a aquellos jugadores que no han tenido una experiencia previa con la obra de Togashi. De esta manera, momentos significativos en cada uno de los arcos adaptados son reducidos a unas pocas batallas, omitiendo gran parte de su oscuridad y privando a los jugadores de conocer la complejidad que destacan a los personajes de Hunter x Hunter. Adicionalmente, la duración de cada capítulo del modo historia de Hunter x Hunter: Nen Impact es mínima, lo cual impide que el jugador conozca la trama de la obra.

El modo Arcade, otra de las opciones para un solo jugador en Hunter x Hunter: Nen Impact permite participar en una serie de ocho batallas sin recompensas tangibles por completarlo. Por otro lado, el modo Coliseo del cielo simula el arco del anime del mismo nombre. Aquí, los jugadores tendrán que enfrentar un modo supervivencia a través de 31 rondas con una dificultad creciente. Cabe resaltar, que este modo supervivencia cuenta con opciones limitadas para recuperar salud entre peleas. También se encuentran disponibles un modo Contrarreloj y el Combate Olympia. Este último, el cual se desbloquea al completar el Coliseo del cielo, es un modo de alta dificultad.

Las pruebas no son lo que pensamos

Por último, las Pruebas de Combo, que en otros juegos de lucha sirven para enseñar combinaciones y teoría de combate, adoptan un enfoque diferente en Nen × Impact. Ahora, en lugar de guiar al jugador a través de secuencias de combos predefinidas, simplemente establecen objetivos. Como, por ejemplo, infligir una cantidad específica de daño o utilizar un tipo de ataque o asistencia. Sinceramente, el enfoque de las pruebas de combo en Hunter x Hunter: Nen Impact no aporta en nada al aprendizaje del jugador. Ya que, lo que en otros títulos, este sirve para que los jugadores conozcan algunas rutas básicas de combo. Esto es algo, que si bien se soluciona solo pasando tiempo en el modo entrañamiento, no lo hacen todos los jugadores y es una capa extra que solo alarga artificialmente el tiempo en que el jugador se adapta al título.

Por otro lado, a diferencia de las pruebas de combo, el modo Entrenamiento de Hunter x Hunter: Nen Impact cuenta con un buen nivel de detalle y herramientas para el jugador. Cada ataque se describe con sus características específicas, lo cual facilita que jugadores de todos los niveles comprendan su funcionamiento y posibles usos.

Finalmente, el estado actual del modo Online, crucial para un juego de pelea competitivo, de Hunter x Hunter: Nen Impact es deficiente. Ya que, un alto porcentaje de partidas cuentan con desconexiones o en la mayoría de casos lag al punto de ser injugable. Aunque se espera que futuras actualizaciones mejoren la situación, pero por el momento es un aspecto negativo y un punto a tener en cuenta a la hora de pensar en su compra.

Esperamos pronto hablar sobre el juego en línea a detalle cuando sea implementado una actualización que lo estabilice.

El sistema de combate del juego es muy interesante

El núcleo de Hunter × Hunter: Nen × Impact, como en todo juego de este género, se centra en un sistema de combate de equipos de tres contra tres. El juego busca la velocidad y la acción frenética, con personajes que, incluso los más pesados, disponen de variadas opciones de movimiento. La mecánica de Nen Stance es una adición distintiva que funciona como una especie de guardia de rechazo. Otra característica notable del juego es la ausencia de movimientos de comando. En Hunter x Hunter: Nen Impact solo existen comandos sencillos, es decir, que los movimientos especiales se ejecutan con un solo botón más una dirección. Es una pena esta decisión en el diseño, ya que, aún existen jugadores que prefieren un tipo de juego más tradicional. Además, que hay pruebas de que ambos tipos de control pueden convivir en el modo competitivo del juego sin ningún inconveniente.

Lo fácil no siempre es lo mejor

La ausencia de variaciones de ataque según la fuerza del botón presionado (como la diferencia entre un fireball con golpe ligero o fuerte) limita la profundidad del título. Además, las Aura Arts, equivalentes a los movimientos súper, también se activan de esta manera, lo que —en algunas personas— puede llevar a errores accidentales en su ejecución. Una vez uno se acostumbra al sistema, el juego ofrece libertad para encadenar ataques, permitiendo la creación de combinaciones únicas. Sin embargo, el Rush Combo; el cual se ejecuta al mantener presionado un botón específico y cualquier botón de ataque ejecuta automáticamente combos completos. Estos son capaces de reducir la vida del oponente a la mitad con el uso de una sola barra, ósea que no tienen ningún tipo de penalización por su fácil uso. Esta mecánica desequilibra el juego y resta incentivo para aprender combos manuales más complejos.

¿Hunter x Hunter: Nen Impact es un juego balanceado?

La respuesta sencilla a esta pregunta es NO. El balance de personajes no existe en Hunter x Hunter: Nen Impact. Algunos personajes pequeños luchan por conectar golpes contra los grandes, mientras que los personajes grandes con “superarmadura” pueden ignorar ataques y castigar a los oponentes fácilmente. Adicionalmente, gracias a la ausencia de balance o de reglas más consistentes de escalado de daño, en Hunter x Hunter: Nen Impact se pueden ejecutar combos casi infinitos con poca dificultad. Por ejemplo, Leorio tiene la capacidad de ganar combates simplemente manteniendo presionado un botón.

La movilidad en un juego de esto es uno de los factores fundamentales en un juego tan frenético como lo es Hunter x Hunter: Nen Impact. Sin embargo, aunque el sistema de intercambio de personajes y las asistencias funcionan, la sensación general es de un juego desarrollado apresuradamente y sin el refinamiento esperado para un estudio como Eighting. Así que en el estado actual del juego, el alto nivel de daño y el ritmo caótico de las peleas hacen que el aprendizaje de la técnica adecuada no se vea recompensado.

¿Y los gráficos…?

Desde el primer tráiler de Hunter x Hunter: Nen Impact, el apartado visual, ha sido uno de los puntos más criticados. Aunque los personajes están bien representados y los diseños son fieles al anime de 2011, la calidad gráfica general no se siente acorde a un juego de esta época. El juego intenta emular un estilo visual 2D. No obstante, las animaciones de los personajes son rígidas y los efectos de impacto demasiado simples.

Sumado a esto, los escenarios presentan pocos elementos animados en pantalla, lo cual acentúa más lo anteriormente descrito. Podríamos decir que esto pasa porque reseñamos la versión de Nintendo Switch, pero lo cierto es que hay que tener en cuenta que para la primera consola híbrida de Nintendo están disponibles juegos gráficamente superiores como Guilty Gear Strive o Dragon Ball FighterZ; los cuales son títulos que en su momento fueron lanzados al mismo precio que Hunter x Hunter: Nen Impact.

Hunter x Hunter: Nen Impact 6 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Hunter x Hunter: Nen Impact para Nintendo Switch provista por Arc System Works. El juego también está disponible en PlayStation 5, PC y consolas de anterior y actual generación de Nintendo.