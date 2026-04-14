Mouse: P.I. For Hire – Reseña (PC)

A lo largo de los años, el desarrollo de la industria de los videojuegos ha permitido la exploración de diferentes estéticas. Mouse: P.I. For Hire, desarrollado por el estudio Fumi Games, es uno de estos juegos que gracias a la tecnología actual puede plasmar una propuesta que amalgama la atmósfera del cine negro (noir) con la estética visual de las animaciones de la década de 1930, específicamente el estilo conocido como rubber hose, en un juego de disparos en primera persona. Así que en nuestra reseña de Mouse: P.I. For Hire, les contaremos si el juego de Fumi Games, además de llamar la atención con su estética visual, ofrece una experiencia jugable a la altura de las expectativas.

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La historia de Mouse: P.I. For Hire sitúa al jugador en Mouseburg, una metrópolis ficticia habitada por animales antropomórficos, principalmente ratones y musarañas. Nosotros nos pondremos en los zapatos de Jack Pepper, un veterano de guerra que ahora se desempeña como investigador privado que es contactado por una colega periodista llamada Wanda para investigar la desaparición de un mago. Sin embargo, a medida que Jack se adentra en el caso descubre una red de conspiración que involucra facciones criminales, corrupción gubernamental y fuerzas policiales con una ética bastante cuestionable.

Un tono sobrio para una historia que no se toma muy en serio

El mundo en el que se desarrolla la historia de Mouse: P.I. For Hire simula la era de la Gran Depresión. Esto queda claro en los temas sociales que aborda el juego como la marginación de ciertos grupos de habitantes —representados por las musarañas— y el ascenso de movimientos políticos autoritarios. No obstante, existe un contraste marcado en la ejecución del guion. Ya que, mientras que en algunas momentos se percibe un esfuerzo por parodiar el fascismo y realizar una crítica social mediante el uso de metáforas visuales. Pero en otros momentos se emplean —de manera reiterada— juegos de palabras relacionados con el queso para aliviar la carga dramática, restándole a la vez el peso a la crítica directa que se hace con otros elementos.

Armas, mejoras y cachibaches

En cuanto a las armas, mecánicas y el diseño de niveles, el juego adopta un enfoque de arsenal amplio que permite al jugador alternar libremente entre diversas herramientas de combate. El equipo disponible incluye desde pistolas básicas y puños, denominados mitts dentro del juego, hasta armamento más especializado como ametralladoras tipo tommy gun, escopetas, armas de fuego futuristas y dispositivos singulares como el Devarnisher, que dispara disolvente de pintura. El sistema de combate se apoya significativamente en la movilidad, integrando habilidades como dash, el doble salto y el uso de la cola del protagonista. Esta es un recurso multifuncional, el cual permite realizar maniobras de helicóptero para planear, actuar como un gancho de agarre y gancho para abrir todo tipo de cerraduras.

Adicionalmente, se incluyen mecánicas de interacción ambiental que permiten utilizar objetos del entorno, como barriles explosivos o químicos corrosivos, así como activar trampas clásicas de caricatura, tales como la caída de yunques y pianos sobre los oponentes. También se presentan potenciadores temporales que alteran el rendimiento del combate, como el consumo de espinacas para incrementar la fuerza física o chiles picantes. Estos sirven para dotar a las balas de propiedades ígneas para aumentar su daño con fuego.

En Mouse: P.I. For Hire también encontraremos un curioso juego de cartas.

Por otro lado, el diseño de los niveles es una sucesión de arenas de combate y pasillos conectados de forma lineal, aunque se permite una exploración ligera para localizar rutas opcionales y secretos; cada nivel tiene un punto de entrada y salida definido. A lo largo de Mouse: P.I. For Hire visitaremos localizaciones variadas como sets de filmación en Hollywood, casas embrujadas, teatros de ópera y zonas marítimos o escenarios aéreos.

Un progreso lineal, rápido y muy conservador

Adicionalmente, el progreso a menudo está condicionado por la eliminación obligatoria de oleadas de enemigos antes de permitir el avance a la siguiente sección. Sin embargo, en algunos momentos esto dificulta el avance. Ya que, el juego no cuenta con indicadores claros sobre la ubicación de enemigos restantes necesarios para desbloquear puertas. Fuera de las misiones principales, el jugador interactúa con una zona central o hub donde es posible conversar con personajes no jugables, aceptar tareas secundarias y gestionar mejoras de equipamiento en un tablero de investigación.

En Mouse: P.I. For Hire, los enemigos varían desde mafiosos comunes hasta facciones con armamento pesado. Pero cabe resaltar, que a pesar de la variedad visual de los enemigos, los patrones de comportamiento son muy repetitivos y su agresividad es limitada. Claro esta, a menos que se seleccione el nivel de dificultad más alto, pero esto puede aún no ser suficiente para jugadores más experimentados. Al final de algunos de estos segmentos, tendremos enfrentamientos con jefes que poseen mecánicas específicas. Para asistir al jugador en la navegación, existe una brújula de detective que señala el camino crítico o los puntos de interacción cercanos, facilitando la identificación de pistas y objetos recolectables como periódicos, historietas y tarjetas de béisbol, estas últimas integradas en un minijuego de cartas opcional disponible en las tabernas del mundo del juego.

El ritmo de los encuentros está marcado por sonidos de campanas de boxeo que indican el inicio y el fin de los combates en las zonas.

Mejor ambientación imposible

No podemos negar que el apartado visual y sonoro es el pilar central de la identidad de Mouse: P.I. For Hire. El juego emplea un motor gráfico que permite procesar entornos tridimensionales mientras los personajes y ciertos elementos del escenario se presentan en dibujos bidimensionales realizados a mano con una técnica de entintado que simula el celuloide antiguo. Se utilizan efectos de grano de película y una paleta de colores exclusivamente en blanco y negro para reforzar la sensación de estar dentro de una producción de inicios del siglo XX. Los detalles visuales se extienden a las animaciones de muerte de los enemigos. A lo largo de los combates veremos que los enemigos se pueden desintegrarse en hollín, derretirse o ser agujereados de forma exagerada. Todo esto respetando las leyes físicas de la animación rubber hose.

No todos los juegos necesitan doblaje al español

En el ámbito sonoro, el juego cuenta con una banda sonora orquestal y efectos de sonido sincronizados que imitan las producciones de la época. Un relevante en las opciones del juego es la inclusión de perfiles de audio y video configurables. Gracias a esto se le pueden aplicar filtros que añaden efectos de sonido similares a los de un disco de vinilo o cilindro de cera, que sin duda ayudan a acentuar la estética de la década de 1930.

Otro acierto sonoro en Mouse: P.I. For Hire es su actuación de voz, Troy Baker en el rol de Jack Pepper entrega una interpretación impecable llena de monólogos con ese tono clásico de las películas noir. El resto del elenco de voces complementa esta labor con interpretaciones que dotan de identidad propia a los habitantes de Mouseburg. Todas las actuaciones del juego siempre son en un un tono formal, el cual es efectivo incluso en los momentos donde el guión recurre a metáforas y juegos de palabras absurdos.

Reseña hecha con una copia digital de Mouse: P.I. For Hire para Steam provista por PlaySide.