Shadow Labyrinth – Reseña

La reciente antología animada Secret Level de Amazon Prime presentó un episodio que funcionó como precuela de Shadow Labyrinth, un nuevo título de Bandai Namco que reimagina el universo de Pac-Man. Este juego, el cual celebra el 45.º aniversario del personaje, se integra al universo compartido de Bandai Namco conocido como UGSF (United Galaxy Space Force), una línea de tiempo que conecta diversas franquicias de la compañía como Dig Dug, Galaxian y Ace Combat desde su tercera entrega.

Convertir a un personaje icónico, el cual pocas veces ha salido de su “zona de confort”, en el protagonista de un oscuro metroidvania de acción puede sonar como un riesgo innecesario. Así que en nuestra reseña de Shadow Labyrinth conoceremos si Shadow Labyrinth logra honrar la historia y legado de uno de los iconos de Bandai Namco.

La historia de Shadow Labyrinth es un relato distópico y fragmentado

Puck actúa como un ser frío y desesperado que no siempre tiene claras las intenciones del protagonista.

La historia de Shadow Labyrinth se centra en un personaje conocido como No.8, un protagonista silencioso que despierta en un mundo desolado y es guiado por una entidad llamada Puck. Este es un ser con la forma de Pac-Man que hace referencia al nombre original que el personaje tuvo en su debut en las salas de arcade. Juntos, se embarcan en un viaje a través de un planeta arrasado por una guerra, mientras descubren verdades sobre el conflicto y el pasado tecnológico que causó terrible el estado actual del lugar. La trama del juego no tiene un sentido heroico. Ya que, el protagonista, Puck (Pac-Man), es un robot flotante que rapta y coacciona a niños de otro mundo para que le ayuden en su misión. No.8 es uno de ellos.

Aquí no está el Pac-Man bonachón que recordamos en otras adaptaciones y spin off del juego de la otrora desarrolladora conocida como Namco.

Básicamente, nuestra misión es resolver los misterios de la misión de Puck y descubrir por qué el número 8 ha sido el elegido para esta tarea. La forma en la que es contada la historia de Shadow Labyrinth no sigue un camino lineal ni se detiene a explicar todos los detalles. Para entender la historia de Shadow Labyrinth, el jugador deberá apoyarse en numerosas notas de lore dispersas por el mundo. Para alguien que no está familiarizado con el universo UGSF, algunos de los aspectos más específicos, especialmente los que conectan con otras propiedades intelectuales de Bandai Namco, pueden ser difíciles de seguir.

Un desarrollo lento, para una historia oscura e interesante

Afortunadamente, la escala contenida de la trama principal, sumada al pequeño elenco de personajes, facilitan la comprensión de la historia de Shadow Labyrinth. No obstante, a pesar de su complejidad y los vacíos narrativos, la historia mantiene el interés gracias a la misteriosa personalidad de Puck y las revelaciones graduales sobre su origen y los hechos que llevaron al mundo en el que se desarrolla la aventura a su estado actual. Por otro lado, juegos de Namco, como Galaga, Xevious y Bosconian, se integran en la historia, aunque solo como referencias históricas y conectar el mundo de Shadow Labyrinth al UGSF.

Quizás, dejando a un lado algunas lagunas argumentales, el mayor problema de la historia del título es el ritmo de su narrativa. Esto debido a que la primera mitad de la historia es lenta. No obstante, a medida que avanza se vuelve más definida a partir de la mitad del juego.

Mecánicas de juego que honran el legado de Pac-Man

Aunque algunos elementos de fondo pueden parecer de baja resolución, Shadow Labyrinth utiliza sprites dibujados a mano que le impregnan personalidad.

Shadow Labyrinth es, en esencia, un metroidvania. Así que, el juego se adhiere a los pilares del género: exploración no lineal, backtracking para acceder a nuevas áreas con habilidades recién adquiridas, y un mapa interconectado. No.8, tiene un conjunto de movimientos básico que se va expandiendo con el tiempo, incluyendo un air dash, un gancho y un doble salto. Sin embargo, acostumbrarse a estos movimientos, a la inercia de los saltos, cuentan con una curva de aprendizaje bastante prolongada.

Adicionalmente, en ciertas secciones, el jugador controla a Puck para recorrer rieles y laberintos que recuerdan directamente a los juegos clásicos de Pac-Man. Estos segmentos pueden ser desafiantes. Ya que, requieren precisión al saltar de los rieles o realizar ataques aéreos. Sin lugar a duda, esta es una mecánica que puede ser difícil de dominar al principio. Cabe resaltar, que una vez se interioriza el movimiento del Puck en el jugador, la combinación de ambos personajes se integra de manera orgánica con el diseño de los niveles. Este es precisamente uno de los puntos fuertes de Shadow Labyrinth.

Muchas batallas, algunas de estas memorables

Los entornos de Shadow Labyrinth son variados y la exploración es recompensada con nuevos caminos, jefes opcionales y actividades secundarias. Sin embargo, el juego no ofrece algunas opciones de calidad de vida básicas —que son un estándar en un género tan sobreexplotado hoy en día como el metroidvania— como marcadores de misión o un sistema de pistas claro. Sumado a esto, el mapa de Shadow Labyrinth es complejo, lo que obliga al jugador a memorizar los caminos y reexplorar constantemente.

Antes de dominar el parry y conocer los patrones de los enemigos tendremos que morir muchas veces.

No.8 comienza con un conjunto limitado de movimientos, incluyendo un combo de espada y un puñetazo con su brazo prostético ACTIV, la cual puede aturdir a los enemigos. Adicionalmente, en Shadow Labyrinth también contaremos con mecánicas defensivas. Estas son esquivar y ejecutar parrys, siempre y cuando se hagan con la sincronización precisa. Dominar estas habilidades es esencial. Ya que los jefes —y algunos enemigos— pueden derrotar al protagonista en solo un par de golpes. El juego cuenta con una mecánica llamada ESP que actúa como barra de resistencia y es crucial para el uso de habilidades especiales y evasiones. Su gestión es vital, porque exceder su límite temporalmente debilita al personaje.

GAIA, él mecha que controlamos en Shadow Labyrinth

El juego incorpora una transformación llamada GAIA, un mecha que permite a No.8 devorar enemigos para obtener recursos y materiales de creación, una mecánica que se inspira en el Pac-Man, donde el cazador en un punto se convierte en el cazado. Los materiales se utilizan para comprar mejoras y perks en la tienda. Gracias a esto, nuestro personaje se fortalece incluso cuando el jugador se siente perdido. Sin embargo, esta mecánica de consumo de enemigos puede volverse repetitiva con el tiempo. Esto debido a que implica que el jugador active una animación que rompe con el ritmo normal del juego. La transformación GAIA en sí misma, aunque útil, puede sentirse demasiado poderosa y depender de ella evita que el jugador quiera explorar formas más efectivas de explotar las debilidades de cada jefe.

La dificultad de Shadow Labyrinth se refuerza con las mecanicas de curación. Ya que, en el juego, existen puntos de control llamados Miku Sol. Estos restauran por completo la salud y los objetos curativos. Sin embargo, cada uno está bastante separado del otro, obligando al jugador a tener —por lo menos mientras cuenta con los suficientes recursos para mejorar a No.8— que estar constantemente al borde de la muerte y al tiempo elevando excesivamente la dificulta para algunos tipos de jugadores. Por otro lado, hay puntos de control más pequeños que solo salvan el progreso y la salud, pero no restauran los objetos curativos llamados Nano ER.

El diseño de los jefes y el sonido son dos grandes aciertos de Shadow Labyrinth

Los jefes opciones pueden ser inclusó más desafiantes que los principales.

Los enfrentamientos contra jefes en Shadow Labyrinth son otros de los aciertos de este juego. La mayoría de los jefes tienen un número limitado de movimientos —generalmente tres—, pero sus ataques son muy dañinos y difíciles de parar sin usar un parry y además cuentan con cambios en los patrones de ataque una ves les hacemos más de la mitad del daño a sus puntos de vida.

Los diseños de los jefes y cómo manipulan el campo de batalla hacen que el jugador requiera prestar atención a los patrones de ataque en todo momento.

Una característica que aumenta la dificultad es que algunos jefes reaparecen —nuevamente en nuestro camino— después de que morimos un par de veces. El sonido en Shadow Labyrinth es también un aspecto sobresaliente. Porque, la música se adapta a la atmósfera de los niveles y algunos de los temas de los combates contra los jefes son memorables.

Reseña hecha con una copia digital para Nintendo Switch de Shadow Labyrinth provista por Bandai Namco. El juego también está disponible para Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 y PlayStation 5.