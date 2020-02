Resident Evil 3: el modo Resistance supondrá el regreso de varios villanos

Es un buen momento para ser un fanático de Resident Evil. Tras el éxito comercial y crítico del ‘remake’ de Resident Evil 2 en 2019, los amantes de la franquicia se están preparando para el próximo lanzamiento del ‘remake’ Resident Evil 3 y —aunque todavía no está confirmado— están pendientes de los rumores que sugieren el posible anuncio de Resident Evil 8.

Sin embargo, los que adquieran Resident Evil 3 no solo disfrutarán de una reimaginación de los eventos del juego de 1999. Como se dio a conocer en la última edición de State of Play, el ‘remake’ de este título llegará con una modalidad en línea: Resistance. Este será un multijugador asimétrico al estilo de Death by Daylight y Friday the 13th: The Game.

Alex Wesker

Aunque Capcom ya ha explicado en detalle cómo funcionará esta modalidad, resulta que todavía había información por revelar. Ahora, varios meses después, la compañía japonesa ha dado a conocer que los jugadores tendrán la posibilidad de escoger entre múltiples mentes maestras. Además del misterioso Daniel Fabron, Resistance permitirá tomar control de Annette Birkin (Resident Evil 2), Alex Wesker (Resident Evil: Revelations 2) y Ozwell Spencer (Resident Evil). Cada uno de estos villanos tendrá habilidades únicas.

Mientras que el estilo de juego de Alex Wesker se enfocará en el uso de trampas y bloqueos; Ozwell Spencer empleará campos de desintegración y otras armas tecnológicas. En cuanto a Annette Birkin, esta podrá potenciar zombis por medio de inyecciones y llamar a G-Birkin.

Ozwell Spencer

¿Cómo es que estos villanos pueden ejercer como mentes maestras en medio de la caída de Raccoon City? Gracias a una reciente entrevista con Peter Fabiano, productor de Resident Evil 3, se sabe que los eventos de Resistance no forma parte del canon de la franquicia.

Además de las «nuevas» mentes maestras, Capcom ha confirmado que Resistance contará con otros dos escenarios. Además de los laboratorios de Umbrella, los jugadores podrán jugar en el Casino y un Parque Abandonado. Se desconoce si habrá más mapas.

El ‘remake’ de Resident Evil 3 llegará el 3 de abril a PS4, Xbox One y PC.

Fuente: comunicado de prensa de Capcom