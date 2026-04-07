30 años de Resident Evil y todavía no sabemos cuál era la misteriosa «compañía rival» de Umbrella

Este ha sido un gran año para Capcom y los fanáticos de su saga de videojuegos de zombis. Las celebraciones de los 30 años de esta franquicia llegaron con el excelente Resident Evil Requiem, enormes rebajas a los juegos en formato digital, noticias sobre la próxima película que está a cargo del director de la genial Weapons y estamos esperando más sorpresas. Pero también resulta increíble que haya pasado tanto tiempo y sigamos esperando respuestas sobre los misterios del ‘lore’ que quedaron abiertas en los primeros juegos. Por ejemplo, no sabemos casi nada de la compañía rival de Umbrella que causó muchos de los problemas que nos atormentaron por varias entregas.

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Esta compañía, cuyo nombre no ha sido revelado en el canon, es la responsable de contratar a Ada Wong para robar secretos corporativos de Umbrella, convencer a Wesker de traicionar a sus anteriores empleadores y enviar fuerzas armadas a atacar instalaciones de sus rivales. Sus objetivos consistían principalmente en conseguir muestras de los diferentes virus creados por la megacorporación farmacéutica para crear sus propias armas biológicas. Pero a pesar de haber logrado sus objetivos, la «compañía rival» desapareció de la historia en Resident Evil 5 y no hemos vuelto a saber nada al respecto en materiales oficiales.

La primera vez que aprendemos sobre la existencia de esta compañía es en Resident Evil 2 (1998), donde descubrimos que Ada Wong es una agente de ellos enviada a conseguir información y muestras de los virus de Umbrella. Unos años después, En Resident Evil Code: Veronica nos enteramos que Albert Wesker no solo era un miembro de Umbrella que se posicionó como líder del Equipo S.T.A.R.S en la policía para cuidar los intereses de la corporación, sino que también la habría traicionado fingiendo su muerte en el primer juego y así unirse a la compañía rival, entregándoles los secretos que conocía. Wesker se convirtió en uno de los altos mandos operativos de esta organización e incluso se puso bajo su mando una fuerza armada, pero los que todavía se encontraban por encima de él nunca le dieron su completa confianza.

Tras el bombardeo de Raccoon City, la compañía tomó un curso de acción más directa y atacó la base de Umbrella en Rockfort Island para apropiarse de más de sus activos y perjudicarla en sus últimos días. Después de la desaparición de sus rivales y viendo su nueva empresa convertida en una potencia del mercado negro de armas biológicas, Wesker puso en marcha un plan para apropiarse del parásito Las Plagas que estaba bajo el control de un culto en la España rural. Envió a Ada Wong y Jack Krauser a conseguirlo, pero Ada tenía órdenes diferentes y le entregó el parásito de control directamente a los superiores. Al conocer la traición de sus jefes, Wesker abandonó a la compañía y se asoció con Excella Gione de Tricell para llevar a cabo sus planes propios en Resident Evil 5. Es a partir de este momento que esa compañía deja de aparecer en el ‘lore’ de la serie.

Algunos fanáticos de la franquicia solían creer que Las Conexiones —la organización secreta que conocemos en RE7 y que está detrás de los eventos de Resident Evil Requiem— es la misma compañía rival sin nombre de Umbrella, está confirmado que son grupos completamente distintos y con roles diferentes en el canon. Sin embargo, Las Conexiones sí reemplazó a esa compañía en efectos prácticos dentro de la trama de los juegos al convertirse en una amenaza misteriosa con influencia en los eventos de la historia. Lo que cambió por completo fue el tono.

En los juegos del 1 a Code: Veronica y sus respectivos spin-off, la serie Resident Evil se mantenía firme en sus temas sobre el exagerado poder de las megacorporaciones, el espionaje corporativo y cómo la lucha por más poder terminaba lastimando a las personas comunes. La compañía rival de Umbrella, a pesar de nunca aparecer como un rival directo en pantalla, era un excelente elemento para esta narrativa. Pero una vez desapareció, los temas fueron cambiando para enfocarse en ideas de conspiraciones globales y control político, algo que incluso se ve en las películas animadas de la serie. Las Conexiones son la arquetípica sociedad secreta que controla gobiernos y tiene una gran influencia en los eventos globales. Es un enemigo más aterrador, pero también menos realista (dentro de lo realista que puede ser una serie de videojuegos sobre zombis y mutaciones).

Arte conceptual de Resident Evil Code: Veronica

Aunque es posible que en el futuro Capcom decida volver a mencionar la «misteriosa compañía rival de Umbrella» y llenar este hueco en la trama, creemos que si no la mencionó en el Reporte de Grace al final de Requiem es porque ya no planea hacerlo. Tal vez nunca conozcamos su nombre real —aunque en el arte conceptual de Code: Veronica existía un logo que la identificaba como World Xenobiological Company o WXC, pero nunca se hizo oficial— pero al menos tenemos suficiente material para idear teorías sobre ella y discutir sobre su lugar en el ‘lore’.