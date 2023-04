Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’ – Reseña

Desde el lanzamiento del Resident Evil 4 (RE4) original, en enero del 2005 para GameCube, el videojuego de Capcom ha sido lanzado en un gran número de plataformas. Este juego a lo largo de los años no paró de recibir elogios de la crítica y el público. Por este motivo, hace tres años —cuándo recién salían a la luz los primeros rumores del desarrollo de la reimaginación de RE4— pensabamos que Resident Evil 4, el admirable hijo pródigo del cubo, no necesitaba un ‘remake’. Ahora, ya hemos podido probar el ‘remake’ de Resident Evil 4. Así que en nuestra reseña de RE4 conocerán si vale o no la pena esta reimaginación de uno de los míticos Capcom Five de GameCube. Sin más preámbulos, los invitamos a conocer nuestra opinión sobre uno de los juegos que revolucionó el género y creo un estándar en los juegos de tercera persona.

Índice reseña Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’

Una discreta alineación con el nuevo canon de la franquicia

El icónico cuchillo de Leon y su arma inicial son recuerdos del incidente de Raccoon City en Resident Evil 2.

La historia del ‘remake’ de Resident Evil 4 se mantiene en esencia intacta. Sin embargo, con el ‘remake’ Capcom ha aprovechado para dar más contexto a acontecimientos como el rapto de Ashley Graham o la llegada de Los Iluminados a la aldea. Este último acontecimiento es explorado a fondo gracias a diferentes archivos e imágenes fotográficas que nos encontraremos a lo largo de nuestra aventura por el lúgubre pueblo español, del que debemos escapar. Adicionalmente, algunos acontecimientos han sido modificados o redistribuidos para que encajen con la historia que Capcom nos cuenta en el ‘remake’ de Resident Evil 4.

Otro de los aspectos que mejora el ‘remake’ de Resident Evil 4 con respecto al original es la introducción de Osmund Saddler. Ahora este villano tiene más peso en la historia y su trasfondo nos ayuda a entender las motivaciones detrás del rapto de la hija del presidente de los Estados Unidos. Esto mismo ocurre con el origen de las Plagas y su futura conexión con el próximo capítulo de la saga de Capcom. Adicionalmente, en Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’, Ashley Graham no es un personaje «vulnerable» —como fue descrita por la actriz de voz que le dio vida en el original— ya que está vez tiene una clara evolución a lo largo del juego.

Cambios que hacen que el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) se disfrute como la primera vez

Muchos de los cambios que el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) presenta se pueden experimentar en Chainsaw Demo. En el juego final, los cambios de Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’ le permiten al jugador decidir el ritmo en que atacará a los enemigos. Ya que gracias a que ahora Leon puede agacharse y a las nuevas propiedades del cuchillo, el sigilo es una opción viable para ahorrar munición o cruzar una zona sin ser detectado —algo que en el original no era una opción—. El cuchillo, también cuenta con usos ofensivos gracias a la mecánica del ‘parry’.

El cuchillo en el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) también cuenta con propiedades ofensivas. Estas permiten al jugador cubrirse de ataques enemigos o contratacar si ejecutan el ‘parry’ en el momento que aparece el botón (L1 o LB) en el lugar del del icono del cuchillo. De ejecutar de manera correcta el ‘parry’ se puede contratacar a los enemigos. Aquellos que nos ataquen cuerpo a cuerpo —incluso algunos de los jefes— podremos rematarlos. Si nos atacan con flechas u hachas podremos reflejarlas para que no nos hagan daño. Sin embargo, si nos lanzan dinamitas o cocteles molotov gracias al ‘parry’ perfecto podremos regresarles a los enemigos dichos objetos con el daño que eso conlleva para ellos. Esta mecánica combinada con la posibilidad de esquivar algunos ataques hace que las batallas sean fluidas y que el jugador pueda crear estrategias para salir de una zona con bastantes enemigos.

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Exploración y misiones secundarias

Puede que algunas misiones nos desvíen de nuestro objetivo, pero la recompensa sin duda vale la pena.

Resident Evil 4 (RE4) sigue teniendo una exploración lineal. Sin embargo, hay algunas zonas o misiones secundarias que nos instan a regresar a algunos sectores para recoger algún tesoro o cumplir pedidos del mercader (buhonero). Estas nuevas adiciones que Capcom ha implementado en el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) dan más vida al juego y en ningún momento se sienten forzadas o rompen con el ritmo del juego. Cabe resaltar, que estas misiones secundarias son totalmente opcionales y que —al igual que el título original— el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) se puede pasar en ocho horas cumpliendo una buena cantidad de estas actividades secundarias o incluso en menos de tres horas si conocemos a la perfección el juego. Nuestra primera experiencia con este juego nos tomó 20 horas teniendo en cuenta el tiempo que gastamos buscando a todos los Castellanos Mecánicos.

La galería de tiro regresa y ahora en el ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) sirve para coleccionar los gachapones. Estos objetos coleccionables ahora no solo sirven de adorno, ya que cada uno cuenta con efectos que ayudan de diferentes maneras a Leon. Algunos ayudan a tener descuentos con el mercader (buhonero), otros permiten que algún tipo de recurso salga con mayor frecuencia y otros aumentan la munición que podemos crear entre otros efectos que sin lugar a duda vale la pena descubrir.

El ‘remake de Resident Evil 4 (RE4) es el juego que mejor hace uso del RE Engine

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

El rendimiento del ‘remake’ de Resident Evil 4 (RE4) en PC es sobresaliente. Adicionalmente, la herramienta de configuración le permite al usuario conocer la cantidad de memoria de vídeo que está dedicando al juego en todo momento. Esto es ideal para computadores de entrada, lo cual se suma al uso de FSR 1 o 2. Esta tecnología brinda más opciones a los usuarios para configurar el juego con diferentes parámetros.

La visita a las minas con Luis está llena de grandes momentos y gráficos espectaculares.

El sonido, al igual que en anteriores juegos de la franquicia, es parte fundamental para la experiencia del usuario y en Resident Evil 4 (RE4) este es un aspecto que está sumamente cuidado. Ya que, gracias al sonido en algunos lugares la tensión aumenta. Adicionalmente, la gran implementación del sonido en Resident Evil 4 (RE4) ‘remake’ ayuda al jugador a conocer la posición de algunos de los enemigos.

Resident Evil 4 'remake' 9.4/10 Nota Lo que nos gustó - Batallas con jefes rediseñadas.

- Nuevas mecánicas que se ajustan al estilo de cada jugador.

- Rejugabilidad y gran cantidad de contenido para desbloquear. Lo que no nos gustó - Se echa de menos el contenido de Ada de GameCube o PS2

- El modo "The Mercenaries" no está aún disponible.

- Han prescindido del jefe conocido como U3. En resumen Resident Evil 4 (RE4) es, al igual que la reciente reimaginación de Dead Space, un gran ejemplo de cómo hacer un 'remake'. Capcom ha logrado agregar a la formula original nuevas mecánicas, enemigos, locaciones y ha ordenado la historia para que tenga coherencia con el nuevo canon que está construyendo. Desafortunadamente, algunos contenidos no alcanzaron a estar a tiempo con el lanzamiento, pero esto no es impedimento para que recomendemos el 'remake' de Resident Evil 4 y desde ya postularlo como uno de los mejores juegos del 2023.

Reseña hecha con una copia digital de Resident Evil 4 ‘remake’ para PC (Steam) brindada por Capcom.

El ‘remake’ de Resident Evil 4 también está disponible para PlayStation 5, PS4 y Xbox Series X|S.