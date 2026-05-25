Resident Evil celebra sus 30 años con una colaboración inesperada con una banda de ‘metal’

Aunque ya han pasado varias semanas desde que la saga de zombis de Capcom cumplió oficialmente sus 30 años, no han habido grandes celebraciones al respecto. Lo que si están haciendo es sacar muchos nuevos productos o ‘merchandising’ y entre estos están los de un ‘crossover’ que no vimos venir: una colaboración de Resident Evil con la banda de ‘kawai metal’ Babymetal.

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Babymetal es una banda japonesa formada en 2010 por Suzuka ‘Su-metal’ Nakamoto, Moa Kikuchi y Momoko Okazaki para combinar los estilos de heavy metal y las idols. Ha pesar del cinismo y críticas de cierta parte de la comunidad roquera, han ganado mucha popularidad mundial y su trabajo ha sido celebrado por artistas de la talla de Rob Zombie y Tom Morello.

Aunque no necesariamente relacionamos a esta banda con el mundo de los juegos de terror, aquí tenemos una curiosa colaboración que nos trae camisetas, busos, decoraciones y llaveros temáticos de Babymetal en el universo de Resident Evil.

Pueden ver cómo lucen estos productos a continuación.

Como pueden ver, esta colaboración pone a las chicas de Babymetal a acompañar a Alcina Dimitrescu de Resident Evil Village en lugar de sus hijas Bella, Cassandra y Daniela. La compra anticipada de estos objetos está disponible hasta el 26 de junio en las tiendas https://babymetal.store/ para Estados Unidos y https://babymetalstoreuk.com/ para Reino Unido. Desde estás deberían poderse hacer las compras internacionales para países como Colombia, México y España, pero no hemos podido comprobarlo.

También podemos ver a las miembros de la banda apreciando las camisetas y demás merchandising en un video que publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

Por cierto, esta no es la primera colaboración que tiene Babymetal con un videojuego. Hace una década vimos a estas chicas aparecer como invitadas especiales en Super Mario Maker.

La verdad es que esta colaboración nos parece bastante divertida y las ilustraciones son geniales, pero todavía seguimos esperando algo más soprendente y novedoso de la celebración de los 30 años de Resident Evil.