No cabe duda que los más recientes juegos de la saga ‘matazombis’ de Capcom tienen algunos de los gráficos más espectaculares de la pasada generación de consolas. ¿Se imaginan cómo lucirían en la nueva? No van a tener que usar su imaginación por mucho tiempo más. Capcom anunció que Resident Evil 7 y los ‘remakes’ de Resident Evil 2 y 3 recibirán versiones mejoradas para PS5, Xbox Series X|S y PC.

Capcom ya demostró mucho talento para llevar juegos de la pasada generación de consolas a la actual, incluso aunque ya luzcan increíbles. A finales de 2020 nos sorprendió con Devil May Cry 5 Special Edition, una versión aún más espectacular de la última aventura de Dante para las nuevas plataformas Xbox y PlayStation. Pueden leer nuestra reseña aquí.

Algo muy positivo es que los propietarios actuales de Resident Evil 7 y los ‘remakes’ de Resident Evil 2 y 3 en PC, PS4 y Xbox One serán elegibles para una actualización digital gratuita en PS5 y Series X|S. Capcon no especificó a qué se refiere con «elegibles», pero lo más probables es que sean aquellos que compraron el juego y no que los obtuvieron mediante servicios como PS Plus y Game Pass. Tendremos que esperar para estar seguros.

El anuncio tampoco aclara cuáles serán las mejoras que tendrán los juegos. Aparte de la obvia mejora gráfica, esperamos que incluyan todos sus DLC, nuevos modos de juego, personajes y sorpresas.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de las versiones mejoradas de Resident Evil para PS5, Xbox Series X|S y PC?

Capcom no dio una fecha específica para el lanzamiento, pero dijo que llegarán a finales del año 2022.

Fuente: cuenta oficial de Capcom Latinoamérica en Twitter