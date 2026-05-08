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Resident Evil Requiem: así es Leon Must Die Forever, el nuevo modo gratuito que ya está disponible

Capcom actualiza Resident Evil Requiem con el modo Leon Must Die Forever, soporte DualSense en PC y más, todos los detalles aquí.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Desde hace poco sabemos que era cuestión de tiempo para recibir el primer contenido descargable gratuito prometido por Capcom para los jugadores de Resident Evil Requiem. Ahora Capcom ha anunciado y lanzado oficialmente la actualización gratuita de Resident Evil Requiem, la cual integra el minijuego titulado “Leon Must Die Forever”. El contenido ya se encuentra disponible para los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.

¿Cómo es Leon Must Die Forever, el nuevo modo gratuito para Resident Evil Requiem?

El modo “Leon Must Die Forever” se desbloquea una vez que los jugadores finalizan la campaña principal de Resident Evil Requiem. Este modo, al igual que con Ethan en Resident Evil 7, se centra en el combate ininterrumpido en áreas previamente visitadas hasta derrotar a un jefe final. La dificultad residen en variantes de enemigos más fuertes, cinco rangos de dificultad ascendente y un limite de tiempo. Además, en este modo Leon puede cuenta con un medidor de mejora que, al llenarse derrotando enemigos, permite desbloquear «habilidades potenciadoras» que van desde conseguir tiempo al derrotar enemigos, hasta mejorar significativamente el daño a costa distancia a cambio de perder potencia de fuego de lejos.

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Resident Evil Requiem: así es Leon Must Die Forever, el nuevo modo gratuito que ya está disponible
La progresión de las áreas y las opciones de habilidades varían en cada intento.

Junto a esta actualización, Capcom implementó diversas correcciones de errores en todas las plataformas y añadió soporte en PC para las funciones del control DualSense, incluyendo gatillos adaptativos y retroalimentación háptica.

En nuestra reseña de Resident Evil Requiem dijimos que este título es todo lo que un fanático de la saga de Capcom espera. Hay acción y terror en partes iguales, escenas cinematográficas con una dirección sobresaliente y —a pesar de uno que otro lunar— muchas sorpresas. Para leer nuestra opinión completa sobre la novena entrega numerada del survival horror de Capcom, les recomendamos seguir el siguiente enlace.

🧟‍♀️

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Fuente: Capcom

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