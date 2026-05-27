Resident Evil Requiem: Capcom habilita una demostración para consolas y PC

A principios de mes, Capcom lanzo el primer DLC gratuito para Resident Evil Requiem, Leon Must Die Forever. Ahora, la desarrolladora japonesa, ha anunciado oficialmente el lanzamiento de una demostración de Resident Evil Requiem, la más reciente entrega de su icónica franquicia de terror. Esta versión de prueba ya se encuentra disponible para los usuarios de PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 y para PC, a través de las plataformas Steam y Epic Games Store.

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¿Qué se puede hacer en la demostración de Resident Evil Requiem?

La demostración de Resident Evil Requiem permite experimentar de forma gratuita una parte de las etapas iniciales del juego con la posibilidad de poder trasladar el archivo de guardado al juego completo. En Resident Evil Requiem controlamos a la analista del FBI Grace Ashcroft y el legendario agente Leon S. Kennedy. Así que, la demostración nos permitirá probar los prólogos de ambos personajes, lo cual es suficiente para poder conocer las diferencias que tienen en sus estilos de juego. La demostración de Resident Evil Requiem, en Steam, tiene un peso de 15,38 Gb así que es este el peso aproximado para las demás plataformas.

Cabe resaltar, que junio es el mes de los anuncios de la industria y es probable que en algunos de los eventos como Summer Game Fest o el State of Play se conozca información sobre el DLC que expandirá la historia de Resident Evil Requiem. Así que deben estar atentos a todo lo que se anuncie en las siguientes semanas.

En nuestra reseña de Resident Evil Requiem dijimos que este título es todo lo que un fanático de la saga de Capcom espera. Hay acción y terror en partes iguales, escenas cinematográficas con una dirección sobresaliente y —a pesar de uno que otro lunar— muchas sorpresas. Para leer nuestra opinión completa sobre la novena entrega numerada del survival horror de Capcom, les recomendamos seguir el siguiente enlace.