Resident Evil Requiem: el director del juego siempre sintió curiosidad por volver a Raccoon City

El director de Resident Evil Requiem, Koshi Nakanishi, ha compartido algunos detalles sobre la decisión de ambientar el nuevo juego de la saga en la destruida Raccoon City. Este es el icónico epicentro del segundo juego de la serie, el cual no se había explorado en la línea principal de Resident Evil desde su bombardeo. La elección, según Nakanishi, responde a la propia curiosidad del equipo de desarrollo por ver las secuelas de la catástrofe que marcó a la franquicia.

El juego introduce a Grace Ashcroft y la historia se centra tanto en ella como en Raccoon City.

En una entrevista con el medio japonés 4Gamer, Nakanishi comparó el regreso a la ciudad con la curiosidad de abrir un recipiente que contiene algo olvidado. Esta metáfora es un claro reflejo de los deseos del estudio por mostrar cómo el incidente de Raccoon City continúa afectando a los supervivientes.

¿Por qué regresaremos a Raccoon City en Resident Evil Requiem?

La nueva heroína —Grace Ashcroft— y la metrópolis, han sido moldeados por eventos traumáticos.

El subtítulo “Requiem” hace referencia a la forma en que los vivos recuerdan a las víctimas de la tragedia y a la madre de Grace. Además, Nakanishi considera que Resident Evil Requiem es un punto de partida adecuado para los jugadores nuevos en la serie. Ya que, Grace, al igual que ellos, desconoce la historia de la Corporación Umbrella y lo que realmente ocurrió en la ciudad. Esto permite a los jugadores descubrir los secretos de la trama a la par que la protagonista.

Aun así, es previsible que el juego incluya una gran cantidad de referencias y detalles que resultarán familiares para quienes han seguido la saga a lo largo de los años. La vuelta a Raccoon City, un lugar que ha quedado grabado en la memoria de los fanáticos, será sin duda el punto alto para aquellos que siguen la historia de Leon, Chris, Jill y Claire desde finales del siglo pasado.

Vía: Gamesradar