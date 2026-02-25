Resident Evil Requiem: esta es la hora en la que estará disponible el juego

Oficialmente, el lanzamiento de Resident Evil Requiem (RE 9) es el 27 de febrero. Sin embargo, por diferencia horaria, algunos usuarios podrán jugar Resident Evil Requiem en teoría un día antes, osea hoy 26 de febrero. Así que para que esten listos o sepan si han sido de los afortunados que podrán jugar un poco antes RE 9, aquí les contaremos. Nosotros ya pasamos Resident Evil Requiem y pueden leer nuestra reseña sin spoilers en el siguiente enlace.
¿A qué horas estará disponible o se podrá jugar Resident Evil Requiem (RE 9)?
Si bien actualmente en algunas plataformas ya está disponible la precarga de Resident Evil Requiem, Capcom ha confirmado la hora en la que estará disponible RE 9 en consolas y PC. Cabe resaltar, que la versión para Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem (RE 9) sale a las 11:00 PM del 26 de febrero en México y Brasil.
|País
|Consola
|PC
|Colombia
|27 Feb – 12:00 AM
|26 Feb – 11:00 PM
|Estados Unidos (PST)
|26 Feb – 9:00 PM
|26 Feb – 9:00 PM
|Estados Unidos (EST)
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 12:00 AM
|México
|27 Feb – 12:00 AM
|26 Feb – 11:00 PM
|Argentina
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 2:00 AM
|España
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 6:00 AM
|Canadá
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 12:00 AM
|Brasil
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 2:00 AM
|Reino Unido
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 5:00 AM
|Alemania
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 6:00 AM
|Sudáfrica
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 7:00 AM
|Arabia Saudita
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 8:00 AM
|Singapur
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 1:00 PM
|Corea del Sur
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 2:00 PM
|Japón
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 2:00 PM
|Nueva Zelanda
|27 Feb – 12:00 AM
|27 Feb – 6:00 PM
Deben estar pendientes, ya que en GamerFocus estaremos compartiendo en los siguientes días nuestra reseña y diversas guías de Resident Evil Requiem (RE 9),
"Residen IIIIIIIvol !!!"
Fuente: cuenta oficial de Resident Evil Requiem en X, antes Twitter.