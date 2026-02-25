Videojuegos

Resident Evil Requiem: esta es la hora en la que estará disponible el juego

La espera ya casi termina y aquí les contamos a qué horas podrán jugar en consolas y PC Resident Evil Requiem.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 3 min

Oficialmente, el lanzamiento de Resident Evil Requiem (RE 9) es el 27 de febrero. Sin embargo, por diferencia horaria, algunos usuarios podrán jugar Resident Evil Requiem en teoría un día antes, osea hoy 26 de febrero. Así que para que esten listos o sepan si han sido de los afortunados que podrán jugar un poco antes RE 9, aquí les contaremos. Nosotros ya pasamos Resident Evil Requiem y pueden leer nuestra reseña sin spoilers en el siguiente enlace.

¿A qué horas estará disponible o se podrá jugar Resident Evil Requiem (RE 9)?

Si bien actualmente en algunas plataformas ya está disponible la precarga de Resident Evil Requiem, Capcom ha confirmado la hora en la que estará disponible RE 9 en consolas y PC. Cabe resaltar, que la versión para Nintendo Switch 2 de Resident Evil Requiem (RE 9) sale a las 11:00 PM del 26 de febrero en México y Brasil.

PaísConsolaPC
Colombia27 Feb – 12:00 AM26 Feb – 11:00 PM
Estados Unidos (PST)26 Feb – 9:00 PM26 Feb – 9:00 PM
Estados Unidos (EST)27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 12:00 AM
México27 Feb – 12:00 AM26 Feb – 11:00 PM
Argentina27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 2:00 AM
España27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 6:00 AM
Canadá27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 12:00 AM
Brasil27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 2:00 AM
Reino Unido27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 5:00 AM
Alemania27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 6:00 AM
Sudáfrica27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 7:00 AM
Arabia Saudita27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 8:00 AM
Singapur27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 1:00 PM
Corea del Sur27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 2:00 PM
Japón27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 2:00 PM
Nueva Zelanda27 Feb – 12:00 AM27 Feb – 6:00 PM

Deben estar pendientes, ya que en GamerFocus estaremos compartiendo en los siguientes días nuestra reseña y diversas guías de Resident Evil Requiem (RE 9),

Fuente: cuenta oficial de Resident Evil Requiem en X, antes Twitter.

