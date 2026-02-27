Resident Evil Requiem: guías, curiosidades y todo lo que necesitas saber para jugar

El 27 de febrero fue el lanzamiento mundial de Resident Evil Requiem (RE 9), la novena entrega numerada de la saga de survival horror de Capcom. En GamerFocus hemos hecho un cubrimiento detallado de este juego y en este artículo encontrarán cada una de las guías y notas con curiosidades que hemos hecho sobre Resident Evil Requiem. Entre las guías que tenemos en GamerFocus se encuentran algunas que no interfieren con la historia principal, otras que son totalmente opcionales y algunas enfocadas a mejorar el progreso durante la aventura.

Nuestras guías de Resident Evil Requiem (RE 9)

Ubicación y códigos de todas las cajas fuertes de RE 9

Esta guía de RE 9 está libre de spoilers.

Las cajas fuertes en el juego cuentan con algunos objetos necesarios para mejorar el progreso de Grace. Además, algunas de sus recompensas ayudan a conocer la ubicación de otros coleccionables del juego. Así que si quieren optimizar su tiempo desde la primera partida sin ponerle tanto cuidado a los documentos que encuentran, les recomendamos tener a la mano los códigos de todas las cajas fuertes del juego. Cabe resaltar que al completar esta guía desbloquearán el logro o trofeo «Ninguna caja fuerte a salvo».

Pueden consultar nuestra guía de las cajas fuertes de Resident Evil Requiem (RE 9) en el siguiente enlace.

Ubicación de todos los Mr. Raccoon en Resident Evil Requiem

Esta guía de Resident Evil 9 está libre de spoilers.

En Requiem, regresan los coleccionables que vimos en Resident Evil 2. Sin embargo, en RE 9 conseguirlos no solo desbloquea el logro Pequeño travieso. Ya que, al conseguir destruirlos a todos podremos mejorar al máximo las armas de Leon. Así que usar nuestra guía para conocer la ubicación de cada uno de los 25 Mr. Racoon de Resident Evil Requiem, les quitará un peso de encima.

Pueden consultar esta guía Resident Evil 9 deben seguir el siguiente enlace.

¿Cómo abrir el maletín de la oficina de S.T.A.R.S.?

Esta guía sólo contiene el spoiler de una de las zonas de Resident Evil 9.

Leon tiene dos acertijos que son opciones, ya que no afectan con el curso de la historia principal. Sin embargo cada un de ellas tiene una recompensa muy útil y además en el proceso obtenemos archivos necesarios para desbloquear el trofeo «Caso cerrado» de Resident Evil Requiem (RE 9).

Pueden consultar nuestra guía con el código o clave del maletín de la oficina de los S.T.A.R.S. de RE 9 en siguiente enlace.

El puzzle de Barry y el casillero de JoJo en la comisaría de Raccoon City

Cuando Leon regresa al Departamento de Policía de Raccoon City puede resolver un acertijo dejado en la estación por Barry Burton. Este puzle opcional de Resident Evil Requiem también es necesario para desbloquear el trofeo «Caso cerrado» y para conseguir un amuleto especial para las armas de Leon.

Pueden consultar nuestra guía con la solución del puzle de Barry y cómo abrir el casillero de JoJo de RE 9 en siguiente enlace.

Así se activa «El acertijo Final» el puzle de RE 9 que aún nadie ha podido solucionar

Esta guía contiene spoilers de la historia y diferentes locaciones de Resident Evil Requiem (RE 9).

La comunidad de Resident Evil ha logrado descifrar las primeras pistas para solucionar «El acertijo Final» de RE 9. Este acertijo, cuya descripción oficial, el menú de desafíos dice «Deja que la dulce pareja escuche la voz», es similar al que vimos en la demo de Resident Evil 7. Ya que, hay que seguir una serie de pasos interconectados que van dejando pistas muy sutiles para ir avanzando en la resolución final.

Pueden consultar nuestra guía en construcción con la solución del«El acertijo Final» de RE 9 en siguiente enlace.