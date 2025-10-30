Videojuegos

Resident Evil Requiem presenta su control Pro para Switch 2, Amiibo de Grace y la colección Generation Pack en Tarjetas llave de juego

El juego que cayó en gracia a Nintendo.

Cesar Nuñez
Capcom está poniendo un énfasis especial en su lanzamiento de Resident Evil Requiem para Switch 2 –el juego fácil de adaptar–, aparte de PS5, Xbox Series X/S y PC. Esto porque no solo estará disponible en la consola de Nintendo el mismo día de lanzamiento el próximo 27 de febrero del 2026, y no como una versión en la nube. También porque incluirá un control Pro de Switch 2 especial y un Amiibo de la protagonista femenina Grace Ashcroft. Decimos femenina, porque al parecer –ALERTA SPOILERS– PS Store Brasil filtró «oficialmente» al masculino.

Resident Evil Requiem Switch

El control Pro saldrá a la venta junto con el juego el 27 de febrero del 2026, con el diseño que puedes ver arriba. Este incluye artículos de periódico ambientados en el juego. Tiene un precio considerable de $100 USD.

En cuanto a la figura Amiibo de Grace, esta será la primera basada en la saga Resident Evil. Lo sentimos Jill, Chris, Leon y Claire. No Ethan, tú no. Capcom aún no ha revelado el diseño de Grace, pero la figura estará disponible en el segundo trimestre del 2026.

Ediciones de colección de Resident Evil Requiem

Estas noticias de Nintendo sobre Resident Evil Requiem se compartieron como parte de un video de actualización más extenso, que detalla las ediciones especiales del juego. Todas las preordenes de la edición estándar a $70 USD incluirán un traje especial para Grace denominado ‘Apocalypse’. También habrá una colaboración con Fortnite y si Requiem se compra en la Epic Games Store, los compradores recibirán el traje de Grace y objetos especiales en Fortnite.

Con la Edición Deluxe a $80 USD, obtendrás un paquete exclusivo de cinco trajes, cuatro diseños de armas, dos filtros de pantalla, dos amuletos para armas, paquete de audio clásico y cartas de 1998 entre los archivos.

Resident Evil Requiem Switch

También está la Edición Premium a $90 USD, que incluye todo lo de la Edición Deluxe más una tarjeta lenticular exclusiva y ‘steelbook’. Finalmente, Capcom lanzará para Nintendo Switch 2 el Resident Evil Generation Pack, que incluye Resident Evil 7 Gold Edition, Resident Evil Village Gold Edition y Resident Evil Requiem. Las reservas anticipadas ya están abiertas aquí.

Los tres son Tarjeta llave de juego, lo que quiere decir que ninguno viene en el cartucho y será el motivo de lamento de más de un interesado. Al igual que Square Enix, Capcom ha decidido apostarle todo a las Game-Key Cards, seguro por velocidad de carga en los juegos.

