Resident Evil Requiem (RE 9): así se activa «El acertijo Final» el puzle que aún nadie ha podido solucionar

Al igual que Leon cuenta con algunos acertijos (puzle) que no son obligatorios —como el de Barry o el maletín del capitán de los S.T.A.R.S.— para avanzar con la historia de Resident Evil Requiem (RE 9), Grace también tiene uno. No obstante, el de Grace tiene una dificultad extremadamente alta.

A partir de aquí hablaremos de algunas partes del juego que pueden ser consideradas spoilers para los que aún no han jugado Resident Evil Requiem (RE 9). Así que están avisados.

«El acertijo Final» es el puzle más difícil de la franquicia Resident Evil

La comunidad de Resident Evil ha logrado descifrar las primeras pistas para solucionar «El acertijo Final» de RE 9. Este acertijo, cuya descripción oficial, el menú de desafíos dice «Deja que la dulce pareja escuche la voz», es similar al que vimos en la demo de Resident Evil 7. Ya que, hay que seguir una serie de pasos interconectados que van dejando pistas muy sutiles para ir avanzando en la resolución final.

¿Cómo se activa el es el puzle «El acertijo Final» de Resident Evil Requiem (RE 9)?

Actualmente, el usuario @SynthPotato es el que más ha avanzado en la resolución de «El acertijo Final» de Resident Evil Requiem (RE 9). Así que lo usaremos como referencia paras que ustedes también conozcan cómo se activa el «El acertijo Final» y se resuelven sus primeras pistas.

Obtener el objeto para iniciar con el «El acertijo Final»: Tras escapar del sótano en el centro de pacientes de Rhodes Hill, debes recoger la mano cortada. Ya que, es el objeto con el que iniciaremos el «El acertijo Final» de Resident Evil Requiem (RE 9).

Analizar la mano cortada: el siguiente paso es dirigirse a cualquiera de los dos analizadores de sangre que hay en Rhodes Hill. Al escanear la mano cercenada, la pantalla no arrojará datos biológicos comunes, sino un mensaje oculto: «Let’s Play», seguido de una secuencia de letras.

El código de la primera pista de «El acertijo Final» usa la lógica de los codones de ARN (que usan las bases C, G, U y A), debes ignorar la «A» y traducir la secuencia obtenida en el Paso 2 usando la siguiente equivalencia de valores numéricos ocultos en el entorno que corresponden a distancias astronómicas.

Letra (ARN) Icono del Puzzle Cómo obtener la pista C Estrella Localizada en los archivos de análisis sanguíneo de Grace. Indica 4.2 a.l. (años luz, la distancia a Proxima Centauri, la estrella más cercana). G Sol Inscrita en el lateral del analizador de sangre. El valor es 150,000,000 (distancia promedio en km de la Tierra al Sol). U Luna Se encuentra en el reloj de arena dentro de la oficina de Victor. Al invertirlo y dejar que la arena caiga, verás la cifra 380,000 (distancia promedio en km de la Tierra a la Luna).

Ubicación del analizador de sangre con el valor G que corresponde al sol. El reloj de arena se encuentra en la oficina de Víctor, a la cual entramos antes de conseguir la llave del helicóptero. El último valor corresponde a la Luna.

La pista que nos dicen que ignoremos la A

Una vez se descifra el código GGC AAG AUA A CG UGU CAU, en el cual cada letra ya conocemos que tienen un valor y que debemos ignorar la letra A tenemos que dirigirnos al panel interactivo en el Ala Este del centro de pacientes de Rhodes Hill, más exactamente al segundo piso en la oficina del investigador principal. Lo primero que notarán es que la máquina está «glitcheada» (haciendo referencia al mensaje del Paso 2). Así que en la maquina tenemos que ejecutar la siguiente secuencia: Sol – Sol – Estrella – Sol – Luna – Estrella – Sol – Luna – Sol – Luna – Estrella – Luna.

Si se introduce correctamente, se activará un audio con la risa de una niña pequeña. Hasta este punto ha llegado el descubrimiento de la comunidad. Se teoriza que este sonido es la señal de que un segundo mecanismo se ha desbloqueado en otra parte del juego, o que tal vez existe una segunda secuencia de entrada para el mismo panel.

Así que mientras nosotros seguimos investigando, esperamos que ustedes compartan sus avances con nosotros en los comentarios.