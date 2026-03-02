Resident Evil Requiem (RE 9): guía con la solución a «El acertijo final»

Desde el lanzamiento de Resident Evil Requiem (RE 9), la comunidad del survival horror de Capcom ha estado trabajando para completar el «El acertijo final». Incluso, a finales de semana la comunidad creó un subreddit (r/thefinalpuzzle) exclusivamente para unir a la comunidad de Resident Evil para encontrar una solución al «El acertijo final» de Requiem (RE 9). Sin embargo, hoy el usuario Gengar Collects en YouTube ha declarado haber podido completar «El acertijo final» de Resident Evil Requiem.

¿Cuál es la solución de «El acertijo final» de Resident Evil Requiem?

Como les contamos en nuestro anterior artículo, «El acertijo final» inicia escaneando la mano cortada y descifrando un código que se puede ver a lo largo de la primera parte del juego. Sin embargo, la comunidad se encontró con un muro luego de introducir el código en una nueva partida y escuchar la risa de un niño o niña. No obstante, desde el domingo 2 de marzo una cuenta en YouTube llamó la atención de la comunidad diciendo que ha sido el primero en completar «El acertijo final» de Resident Evil Requiem.

Lo curioso es que al ejecutar la clave, este jugador cuenta con una muñeca de Marie en su inventario. Estas muñecas no son nuevas para los jugadores de RE 9, ya que, una aparece en la celda junto a la de Emily y la otra en la celda donde está cautiva Emily en el sótano. Pero en ninguna de estas locaciones se puede agregar a la muñeca en nuestro inventario.

¿Cómo se obtiene la muñeca de Marie y la solución a «El acertijo final» en Resident Evil Requiem?

Gengar Collects sostiene que la muñeca de Marie se encuentra luego de conseguir las llaves del helicoptero, en unas de las escaleras que están en la ruta de escape. Algunos piensan que esto fue obra de un hackeo al juego. Sin embargo, horas más tarde los usuarios Rantsycancy y Kyro lograron resolver «El acertijo final» de Resident Evil Requiem y estos son los pasos que se deben seguir a través de dos partidas:

Primera partida: activación y obtención de la muñeca

Al llegar a la planta de procesamiento de carne en el sótano, debes esperar exactamente 15 minutos sin realizar ninguna acción. Esto reinicia el rastreo de eventos del juego a cero. Durante toda la secuencia de combate en el procesador en el sótano, no debes eliminar a ningún enemigo. Tras salir del sótano, omite la recolección de la mano cortada. Dirígete a los baños del Ala Oeste y acciona la cadena de uno de los inodoros exactamente ocho veces. Continúa con la historia de forma habitual. Al llegar al sótano de la oficina de Victor para obtener la llave del helicóptero, la muñeca de Marie aparecerá en las escaleras durante la secuencia de escape. Finaliza el juego asegurándote de que la muñeca de Marie permanezca guardada en la caja de objetos (item box).

Video con la ubicación de la muñeca de Marie en Resident Evil Requiem (RE 9) vía @SynthPotato.

Segunda partida: solución a «El acertijo final» de Resident Evil Requiem (RE 9)

Inicia una nueva partida y progresa hasta pasar la sección del sótano. En esta ocasión, sí debes recoger la mano cercenada y escanearla. Dirígete a la oficina del investigador en el ala este del centro de pacientes llevando a Emily contigo. Frente a la máquina del puzle de Sol, Estrella, Luna, introduce la secuencia de código Sol – Sol – Estrella – Sol – Luna – Estrella – Sol – Luna – Sol – Luna – Estrella – Luna (que pueden saber cómo se descifró en el siguiente enlace) mientras cargas a Emily.

Una vez hecho esto se completará el «El acertijo final» de Resident Evil Requiem (RE 9). ¿Pudiste hacerlo? cuéntanos en los comentarios.

Guia hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.