Resident Evil Requiem – Reseña (PC)

Han pasado tres años desde que Capcom lanzó el remake de Resident Evil 4 y cinco desde que la desarrolladora japonesa sacó al mercado la octava entrega numerada de esta serie. Ahora, en el 2026, Resident Evil cumple 40 años desde su debut en la primera PlayStation. Bajo este marco, llega Resident Evil Requiem un juego que se presenta no solo como cierre de la trilogía moderna del survival horror de Capcom, sino también promete dar un cierre a los cabos sueltos que dejó el incidente de Racoon City. Así que en nuestra reseña de Resident Evil Requiem (RE 9), les contaremos si vale la pena el regreso de Leon y si la combinación de ambos estilos de juego crean una experiencia satisfactoria para los diferentes tipos de fanáticos que tiene la franquicia de Capcom.

Una historia que inicia en 1998 y termina en 2026

El canon al que pertenece la historia de Resident Evil Requiem es el establecido por los remake que iniciaron desde el 2019.

Como ya sabemos en esta ocasión Leon no estará solo en la historia, ya que, junto a él Grace Ashcroft protagonizan Resident EVil Requiem. La historia de ambos personajes es separada, pero a los dos los une un punto en común y este es Racoon City. Leon se encuentra investigando una serie de muertes de sobrevivientes del incidente de 1998, el cual vivimos junto a él, Claire y Sherry Birking en Resident Evil 2. Mientras que Grace, siendo presentada como una investigadora del FBI, se le asigna un caso en el Hotel Wrenwood. Sin embargo, este hotel es más que una simple escena del crimen para Grace. Ya que, años atrás, su madre —Alyssa Ashcroft— fue asesinada frente a sus ojos en la recepción del hotel. Lo que no sabe Grace, es que este asesinato, el extraño interés del enemigo en ella y los hechos que investiga Leon están conectados.

El centro médico donde se desarrolla la primera parte del juego recuerda ala mansión Spencer.

Durante la historia de Resident Evil Requiem visitamos —además del Hotel Wrenwood— una instalación médica en Rhodes Hill y como han visto en los más recientes adelantos del juego; Racoon City. Cada uno de estos lugares cuenta con niveles bien diseñados y un manejo del factor nostalgia —en el caso de la visita a Racoon City— que junto a la ambientación y la música transmiten una gran carga emocional al jugador. En cuanto al desarrollo de la historia, la de Requiem se encuentra entre lo que uno puede esperar de un Resident Evil. Ya que, están los tres actos del juego configurados de la forma que un fanático de la franquicia espera. Adicionalmente, el desarrollo de los personajes principales en especial el de Leon —aunque heroico— es satisfactorio y tan cursi como siempre.

Perfectamente equilibrado, como debe ser

Requiem es el Resident Evil más violento a la fecha.

Este no es el momento para contar a detalle la historia de Resident Evil Requiem. Así que, por qué no hablar del balance perfecto que ha encontrado Capcom entre la jugabilidad introducida en RE 7 y la evolución de la acción en la franquicia vista en el reciente remake de Resident Evil 4. Cuando controlamos a Grace, el juego nos transmite una sensación constante de vulnerabilidad, lo cual hace que el enfrentamiento directo no sea la primera opción. Si bien el juego nos permite cambiar la cámara, la opción por defecto para Grace es la vista en primera persona como en Resident Evil 7 y Village. Sin embargo, a diferencia de Ethan, Grace no se puede cubrir de los ataques para absorber el daño. Sin embargo, Grace cuenta con herramientas propias para hacer frente a la amenaza.

Grace podrá hacer uso del entorno para pasar por algunas zonas sin ser detectada.

Con Grace, tendremos la posibilidad de mejorar algunas estadísticas como salud total y el daño que hacen nuestras armas de fuego. Adicionalmente, mientras exploramos también encontramos amuletos que nos ayudan a mejorar otras estadísticas como la duración de nuestro cuchillo y las ya clásicas monedas antiguas. Estas, en Requiem, nos sirven para comprar mejoras para la riñonera o recetas para crear objetos clave entre otras opciones. Todo esto lo podremos hacer mientras resolvemos acertijos y exploramos los diferentes lugares del juego.

Bienvenido a casa agente Kennedy

La nostalgia se encuentra en cada rincón de nuestro regreso a Racoon City.

En Requiem, Leon empieza siendo un agente experimentado y esto se ve reflejado en su jugabilidad, la cual se caracteriza por su cámara sobre el hombre con un movimiento más fluido lleno de opciones defensivas y ofensivas. Con Leon, tampoco tendremos que preocuparnos por nuestro desempeño físico. Esto debido a que desde que empezamos a controlar al agente Kennedy ya tenemos la vida al máximo, así que lo único que podremos hacer para mejorar nuestro desempeño es comparar las diferentes modificaciones para las armas que encontremos o que adquiramos en la tienda.

Tan pronto empezamos a controlar a Leon sentimos como si continuáramos la partida de RE 4.

Cuando estamos controlando al antiguo oficial del departamento de policía de Racoon City, la dinámica de Resident Evil Requiem da un giro de 180 grados. Ahora, ya no hay problema de escasez de munición o de objetos de curación. Además, enfrentar hordas de enemigos con el arsenal disponible se siente cómodo desde el primer momento. Así que, se puede decir que Resident Evil Requiem tiene algo para cada tipo de jugador que ha estado acompañando este universo los últimos tres años. En mi opinión personal, a pesar del contraste tan marcado de ambos estilos, la forma en la que avanza la historia ayuda a que el cambio de personaje no se sienta brusco. Esto es algo que, Capcom no logró con la sexta entrega de la franquicia.

Las escenas cinematográficas de RE 9 cuentan con una gran dirección.

Finalmente, cabe destacar que la jugabilidad de Resident Evil Requiem también cuenta con sus mecánicas y características propias. Por ejemplo, algunos zombis reviven como los Crimson Head del remake del primer Resident Evil. Para derrotar a estos zombis mutados Grace puede crear un inyector hemolítico, el cual le permite de un golpe desaparecer para siempre a un zombi. Grace puede usar el inyector hemolítico, atacando furtivamente a los enemigos o cuando ya están abatidos para evitar que se vuelvan a levantar. Por el lado de Leon, Capcom lo ha dotado de un montón de ejecuciones nuevas y violentas, las cuales se pueden activar dependiendo las zonas que ataquemos de los enemigos o las armas que tengamos equipadas.

Luego de cinco años es Requiem digno de ser la novena entrega numerada de Resident Evil

La ambientación y la atmósfera cuando se maneja a Grace es la encargada de mantener el suspenso y la sensación de peligro. Mientras que con Leon la música ambienta perfectamente las situaciones saturadas de acción. A nivel de gráficos y rendimiento en PC hay que admitir que el RE Engine de Capcom está hecho para este tipo de juegos con ambientes controlados y zonas pequeñas. Ya que, a diferencia de títulos de mundo abierto donde los problemas de desempeño están a la orden del día en esta nueva entrega de Resident Evil —a pesar de los despampanantes gráficos y las nuevas físicas del cabello— tiene un desempeño y optimización sobresaliente en PC.

¿Vale la pena jugar Resident Evil Requiem (RE 9)? La respuesta sencilla es sí. Este juego tiene una gran jugabilidad con una curva de aprendizaje justa, coleccionables, desafíos y la ya acostumbrada rejugabilidad de los juegos de la franquicia. Sin embargo, el juego no es perfecto. Ya que, su historia al tomar como canon los recientes remakes tiene giros que pueden ser más absurdos de lo normal para esta franquicia. Además, algunos de los modos extra que muchos esperan desbloquear no se encuentran —por lo menos en la versión que pudimos probar—. Pero a pesar de esto, Resident Evil Requiem no es un juego que se debe pasar por alto y es sin lugar a duda una excelente puerta de entrada para aquellos que nunca han jugado un título de la franquicia más exitosa de Capcom.

Resident Evil Requiem 9 Calificación general

Reseña hecha con una copia digital de Resident Evil Requiem (RE 9) para Steam provista por Capcom Latinoamérica.