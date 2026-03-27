Resident Evil Requiem recibió una actualización gratis con un divertido modo foto

Un mes después de su exitoso lanzamiento, el juego Resident Evil Requiem ha recibido un importante parche de actualización que no solo soluciona ‘bugs’ y hace ajustes técnicos menores, sino que agrega un elemento que los fanáticos de Leon y Grace han estado pidiendo desde el primer día: un modo foto.

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Tras la actualización que esta disponible desde el jueves 26 de marzo, podemos pausar el juego y presionar ‘cuadro’ o ‘x’ (dependiendo el control) para entrar en el modo foto. Este pausa la acción en pantalla y nos permite mover la cámara, hacer diferentes tipos de ajustes y cambios para sacar capturas que pueden ser tan dramáticas como divertidas.

Estos son algunos ejemplos de lo que han estado haciendo los jugadores con este modo.

Los ajustes que podemos hacer a nuestras capturas de Resident Evil Requiem gracias a este nuevo modo foto son las siguientes:

Cámara – Campo de vista, difuminado, foco, inclinación, etc.

– Campo de vista, difuminado, foco, inclinación, etc. Personaje – Diferentes poses y expresiones para Leon y Grace

– Diferentes poses y expresiones para Leon y Grace Efecto 1 – Brillo, contraste, viñeta

– Brillo, contraste, viñeta Efecto 2 – Filtros, distorsión de lente, aberración cromática (Filters, Lens Distortion, Chromatic Aberration)

– Filtros, distorsión de lente, aberración cromática (Filters, Lens Distortion, Chromatic Aberration) Marcos y pegatinas

Otras opciones – ocultar enemigos, NPC, protagonista, mostrar subtítulos, cuadrícula

Además del modo foto, Capcom confirmó que la actualización hace los siguientes cambios y mejoras.

Corrección de bugs

Ajustes en la localización

Mejoras en las expresiones de los personajes en ciertas escenas

Corrección de ciertos cierres inesperados y problemas visuales con algunos drivers de GPU en PC

¿Ya se pasaron este juego? Entonces aprovechamos para invitarlos a leer nuestro análisis y explicación de los secretos y temas de su trama.

Resident Evil Requiem es un juego de terror que combina elementos de ‘survival horror’ con acción para celebrar los 30 años de la franquicia. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.