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Resident Evil Requiem recibió una actualización gratis con un divertido modo foto

¡Grace, mira el pajarito!

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Un mes después de su exitoso lanzamiento, el juego Resident Evil Requiem ha recibido un importante parche de actualización que no solo soluciona ‘bugs’ y hace ajustes técnicos menores, sino que agrega un elemento que los fanáticos de Leon y Grace han estado pidiendo desde el primer día: un modo foto.

Tras la actualización que esta disponible desde el jueves 26 de marzo, podemos pausar el juego y presionar ‘cuadro’ o ‘x’ (dependiendo el control) para entrar en el modo foto. Este pausa la acción en pantalla y nos permite mover la cámara, hacer diferentes tipos de ajustes y cambios para sacar capturas que pueden ser tan dramáticas como divertidas.

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Estos son algunos ejemplos de lo que han estado haciendo los jugadores con este modo.

Los ajustes que podemos hacer a nuestras capturas de Resident Evil Requiem gracias a este nuevo modo foto son las siguientes:

  • Cámara – Campo de vista, difuminado, foco, inclinación, etc.
  • Personaje – Diferentes poses y expresiones para Leon y Grace
  • Efecto 1 – Brillo, contraste, viñeta
  • Efecto 2 – Filtros, distorsión de lente, aberración cromática (Filters, Lens Distortion, Chromatic Aberration)
  • Marcos y pegatinas
  • Otras opciones – ocultar enemigos, NPC, protagonista, mostrar subtítulos, cuadrícula

Además del modo foto, Capcom confirmó que la actualización hace los siguientes cambios y mejoras.

  • Corrección de bugs
  • Ajustes en la localización
  • Mejoras en las expresiones de los personajes en ciertas escenas
  • Corrección de ciertos cierres inesperados y problemas visuales con algunos drivers de GPU en PC

¿Ya se pasaron este juego? Entonces aprovechamos para invitarlos a leer nuestro análisis y explicación de los secretos y temas de su trama.

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Resident Evil Requiem es un juego de terror que combina elementos de ‘survival horror’ con acción para celebrar los 30 años de la franquicia. Está disponible para PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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