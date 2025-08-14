Resident Evil: Requiem sí tendría áreas de mundo abierto explorable después de todo

Resident Evil: Requiem parece querer cambiar el estilo de los juegos principales por completo. Capcom ya había expresado su deseo de hacer algo diferente esta vez, pero vehículos y zonas abiertas no estaban en las tarjetas de bingo de muchos. De acuerdo con Dusk Golem, Resident Evil: Requiem introducirá una amplia gama de novedades que antes no estaban presentes en la serie de juegos. Aunque Capcom busca subir la apuesta en cuanto a terror y miedo, Requiem aparentemente también planea expandir el mapa, añadiendo zonas abiertas más grandes y vehículos para recorrerlas. Un semimundo abierto en Raccoon City, por así decirlo, guardando las proporciones.

«[Capcom] ha estado trabajando duro para lograr un buen rendimiento en zonas abiertas como Raccoon City, junto con un vehículo para recorrerlas», afirmó Dusk Golem. Este salto en el diseño de niveles irá seguido de una física ambiental de alta tecnología, que será una parte importante en algunos segmentos del juego.

“Se ha hecho un esfuerzo por proporcionar más sistemas de física ambiental e interactividad para los segmentos de Grace donde tiene que interactuar más con el entorno”, afirma.

Los juegos de Resident Evil han tenido por lo general entornos que al final de cuentas son lineales. Aunque a veces se puede ir en varias direcciones, los juegos están simplificados de principio a fin, generalmente confinados a edificios u otras áreas limitadas. Las ubicaciones de nivel abierto no son una gran novedad para la franquicia, pero un diseño de mundo más abierto sí lo es, especialmente uno que requiera un vehículo para recorrerlo.

Dusk Golem afirma que el combate de Leon –sí, ese Leon– se inspira mucho en The Last of Us: Parte 2, pero también incluye sus propias innovaciones. Este podría ser el último juego de Leon en la saga Resident Evil, ya que el personaje posiblemente no aparezca en futuras entregas de la línea principal, al menos no como personaje jugable.