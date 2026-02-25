Resident Evil Requiem: Umbrella «demanda» a una empresa de ramen por derechos de autor

Estamos a tan solo horas del lanzamiento de Resident Evil Requiem (RE 9) y estos últimos días hemos visto como Capcom ha puesto en marcha una robusta campaña de mercadeo para el juego. Nosotros ya hemos hablado de la skin de Grace de Fornite. Además, también conocimos una máquina de ejercicio que la semana pasada se viralizó gracias a una campaña de mercadeo que hizo en colaboración con Requiem. Ahora. desde las redes sociales de Biohazard —nombre de la franquicia Resident Evil en Japón— Capcom anunció que la Corporación Umbrella demandará a la conocida marca de ramen instantáneo Nissin por infracción de propiedad intelectual.

Un mensaje importante de la Corporación Umbrella

Según esta curiosa y divertida campaña de mercadeo, el litigio, fechado el 24 de febrero de 2026, sostiene que la línea «Cup Noodles» de Nissin vulnera los derechos de los «Umbrella Noodles». Este es un producto alimenticio fabricado por el conglomerado farmacéutico. La disputa, la cual se presentó ante el Tribunal Superior de Raccoon City radica en la similitud estética y comercial entre ambos productos. Aunque la Corporación Umbrella fue fundada en 1968 como una empresa química y biotecnológica. En algunos registros se indica que ya comercializaba sus fideos instantáneos. Todo esto antes de que Nissin consolidara su marca en 1971.

Umbrella alega que el diseño de Nissin confunde al consumidor. Además, agrega que este podría estar adquiriendo fideos comunes en lugar de la fórmula diseñada por el personal de laboratorio de la corporación. Un portavoz de Umbrella emitió un comunicado para aquellos sujetos que hayan adquirido accidentalmente el producto de Nissin. Según los protocolos internos, es posible transformar un envase de Cup Noodles en un Umbrella Noodle legítimo siguiendo estos pasos:

La tasa de éxito en la replicación del sabor original es del 99.9%.

Mezclar el contenido con salsa de albahaca y tripa.

Se advierte a los consumidores que los efectos secundarios tras la ingesta incluyen una ligera sensación de picazón.

¿Dónde aparecen los «Umbrella Noodles» en la franquicia Resident Evil?

Una representación del primer archivo de Resident Evil, en el cual en vez del zombi referirse a la carne se refiere al sabor de los «Umbrella Noodles» diciendo que pican y que son ricos.

Es posible que este sea solo el primer vistazo de una colaboración más amplia entre Capcom y la marca de ramen. Mientras tanto repasemos cuáles son los juegos en los que se ha podido ver la presencia de este curioso easter egg que se ha vuelto campaña publicitaria para Resident Evil Requiem.

Los «Umbrella Noodles» han sido avistados previamente por civiles en Raccoon City. Algunos usuarios en redes han mostrado pruebas en redes sociales de la presencia de los «Umbrella Noodles» en el remake de Resident Evil 3. Este juego fue lanzado en el 2020 y su historia se desarrolla en 1998.

Adicionalmente, como se espera de Requiem, los «Umbrella Noodles» también están presentes en Resident Evil Outbreak. Este es un juego, que como dijimos en nuestra nota para conocer qué juegos pasar antes de jugar Requiem esta profundamente ligado a la historia de RE 9.

En nuestra reseña de Resident Evil Requiem dijimos que luego de una espera de cinco años pueden estar tranquilos, porque RE 9 —en especial a nivel jugable— es todo lo que un fanático de la saga de Capcom espera. Hay acción y terror en partes iguales, escenas cinematográficas con una dirección sobresaliente y —apesar de uno que otro lunar— muchas sorpresas. Pueden leer nuestra opinión completa en el siguiente enlace.

Fuente: @BIO_OFFICIAL