Resident Evil, SimCity y Myst entre las adiciones al Salón de la Fama del Videojuego 2024

En 2024 y como cada año, el museo The Strong de Nueva York eligió y votó por nuevos integrantes al Salón de la Fama del Videojuego. Cada uno de los juegos elegidos se destacan por su aporte a los géneros que exponen y su influencia en la cultura popular. De ahí que sean importantes obras de la década de los setenta, ochenta, noventa y primera década del nuevo milenio. Esta exposición permanente del Salón de la Fama del Videojuego en el museo The Strong se puede visitar en Rochester, Nueva York.

Los cinco elegidos en 2024 que se integran al Salón de la Fama del Videojuego son: Asteroids, Myst, Resident Evil, SimCity y Ultima. Otros juegos entre los finalistas que no clasificaron fueron Guitar Hero, Metroid y Tony Hawk’s Pro Skater. En cualquier caso, una competencia reñida la de este año.

Los cinco elegidos

Asteroids es uno de los juegos clásicos que marcaron historia en 1979, como una máquina arcade con más de 70000 unidades vendidas. Su versión casera para Atari 2600 replicó el éxito espacial que daría nacimiento a toda una corriente Sci-Fi. Myst haría lo propio por las aventuras visuales en 1993, haciendo uso de FMV con actores reales para generar mayor inmersión, en la historia de una isla abandonada en el tiempo y las dimensiones alternas.

Resident Evil es actualmente el más reconocido del cuarteto, pues aunque no lo creó, sí ayudó a impulsar el género ‘survival horror’ en 1996 y dar paso a otras inspiraciones. Su uso de atractivos fondos prerenderizados, controles de tanque y una narrativa de maquiavélicas corporaciones con experimentos de armas biológicas, lo hacen un pilar de la industria hasta nuestros días.

[Resident Evil] Según el artista Bill Sienkiewicz, el personaje de la portada no existe porque la hizo antes que el juego completara su desarrollo.

SimCity de 1989 es la mayor creación de Will Wright además de Los Sims. Un juego de planeación urbana y simulación citadina que generó exitosas secuelas y dio pie a otros creadores para forjar juegos de estrategia en tiempo real. La fama de la franquicia cedió en 2013 con el lanzamiento de un ‘reboot’, pero su legado perdura.

Por último y no menos importante, Ultima. En 1981, The First Age of Darkness sirvió como una piedra fundacional para el futuro género RPG, del que se basarían los creadores de Dragon Quest y Final Fantasy para hacerlo extremadamente popular en consolas y principalmente en Japón. Actualmente es un género en continuo desarrollo ampliamente adoptado por todas las regiones.

Estos elegidos se unen a The Last of Us, Wii Sports, Barbie Fashion Designer y Computer Space, los juegos integrados por el museo en 2023.