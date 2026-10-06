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Resident Evil Survival Unit: todos los códigos promocionales activos en octubre de 2026

Estos son todos los códigos disponibles para Resident Evil Survival Unit y cómo canjearlos en el juego o en la web oficial del juego.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Resident Evil Survival Unit, el juego para dispositivos móviles de la franquicia de survival horror de Capcom lanzado en septiembre del 2025, al igual que las experiencias de Roblox o de juegos como JoJo’s Bizarre Adventure Golden Spirit, también cuenta con códigos promocionales que le otorgan beneficios a los jugadores. Es así que para poder hacer frente a las diferentes misiones, si somos nuevos en el el juego, a continuación, les compartiremos todos los códigos y la guía para canjearlos dentro y fuera de Resident Evil Survival Unit.

¿Cuáles son los códigos promocionales activos para Resident Evil Survival Unit en octubre del 2026?

¿Cuáles son los códigos promocionales activos para Resident Evil Survival Unit

Actualmente hay un par de códigos para Resident Evil Survival Unit disponibles. Por lo general, cada uno de estos códigos de regalo te dará una amplia selección de recursos al canjearlos, para ayudarte a construir tu base y proteger a los sobrevivientes. La mayoría de las promociones tienen una fecha de vencimiento específica, así que canjéalos lo antes posible.

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Última actualización: 6 de octubre de 2026.

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¿Cuál es y cómo canjear el código promocional para Resident Evil Survival Unit?

Cabe resaltar que el código promocional de las dos millones de descargas estará disponible hasta el 27 de mayo del 2026. Este código es 2M SURVIVORS y para activarlo en Resident Evil Survival Unit deben seguir las siguientes instrucciones:

  • Para canjear un código promocional de RE Survival Unit en iOS deben entrar a la siguiente URL e ingresar el código respetando espacios y mayúsculas junto con el “Operative ID” del juego.
  • Para canjear un código promocional de Resident Evil Survival Unit en Android deben ingresar al perfil del juego dándole clic a la foto de nuestro personaje en la esquina superior izquierda.
¿Cuáles son los códigos promocionales activos para Resident Evil Survival Unit
  • Luego deben ir a “Ajustes”.
¿Cuál es y cómo canjear el código promocional para Resident Evil Survival Unit?
  • En el siguiente menú deben dar clic a la opción “Código de regalo”.
¿Cuál es y cómo canjear el código promocional para Resident Evil Survival Unit?
  • Finalmente, solo deben ingresar el código en la casilla respetando mayúsculas y espacios.
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