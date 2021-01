Anunciado en The Future of Gaming tras varios meses de rumores, Resident Evil Village es la próxima entrega de la icónica franquicia ‘survival horror’. A pesar que este título fue uno de los más perjudicados por el ataque informático a Capcom en 2020, todavía hay bastante que se desconoce sobre la próxima aventura protagonizada por Ethan Winters. Por fortuna, tres semanas después de que comenzara 2021, la compañía japonesa preparó una presentación para revelar más sobre la jugabilidad e historia de Resident Evil Village.

No solo dio a conocer las novedades en materia de jugabilidad, sino la fecha de lanzamiento de Resident Evil Village y otras sorpresas. A continuación, podrán leer todo al respecto.

¿Cómo será la jugabilidad de Resident Evil Village?

El tercer tráiler de Resident Evil Village no solo deja ver más de la historia y las novedades que habrá en materia de jugabilidad, sino de Lady Dimitrescu: la enorme vampiresa que se ha tomado las redes sociales.

Como se pudo apreciar en el primer adelanto, Resident Evil Village mantendrá una fórmula similar a la de Resident Evil 7. No solo mantendrá una cámara en primera persona, sino que conservará el sistema de inventario. Sin embargo, también implementará varias novedades.

En lo que respecta a combate, Ethan aún podrá protegerse de ataques enemigos. No obstante —de forma similar a Chris Redfield en Not a Hero, el DLC gratuito para Resident Evil 7—, Ethan podrá realizar un ataque cuerpo a cuerpo para mantener a raya a sus enemigos. Adicionalmente, Resident Evil Village supondrá el debut de nuevas armas. Si bien algunas podrán conseguirse explorando y resolviendo rompecabezas, otras podrán comprarse al mercader conocido como “El Duque”. Este personaje también venderá munición. No obstante, Ethan tendrá la habilidad de elaborar balas y otros objetos con materiales que encuentre.

Por supuesto, este arsenal ampliado viene de la mano con nuevos peligros. El nuevo tráiler y la demostración de jugabilidad dejan ver a Lady Dimitrescu y sus hijas, que tendrán la habilidad de convertirse en enjambres de insectos y perseguirán a Ethan a lo largo del castillo para hacerle la vida imposible. El adelanto también deja ver a un misterioso sujeto con sombrero que pudo verse en el tráiler de anuncio. ¿Será Heisenberg, el hermano de Lady Dimitrescu?

¿Resident Evil Village tendrá un modo multijugador?

Los que compren Resident Evil Village también recibirán RE:Verse, un modo multijugador que permitirá controlar a icónicos personajes de la serie. Por el momento solo se han revelado ocho entre los que se encuentran los héroes de la serie.

Una pieza de información revelada tras el ataque informático a Capcom fue que Resident Evil Village tendría un modo multijugador estilo ‘Battle Royale’ llamado Resident Evil RE:Verse. Aunque la parte del ‘Battle Royale’ no ha sido comprobada, lo demás estuvo en lo correcto.

Creado con motivo de celebrar el aniversario 25 de Resident Evil, RE:Verse será un multijugador competitivo en el que entre 4 y 6 jugadores podrán tomar control de icónicos personajes de la franquicia ‘survival horror’ y luchar entre sí. Estos van desde protagonistas, tales como Leon S. Kennedy y Jill Valentine, hasta villanos, tales como Nemesis y Jack Baker.

Este título será gratuito para todos aquellos que posean Resident Evil Village. La filtración señalaba que este llegaría en septiembre de 2021, pero por el momento no hay certeza. Sin embargo, los interesados ya pueden inscribirse para obtener un cupo para la beta cerrada.

¿Cuándo será el lanzamiento de Resident Evil Village?

No es una figura de Lady Dimitrescu, pero los que se hagan con la edición de colección de Resident Evil Village recibirán múltiples regalos físicos. Estos incluyen una estatua de Chris Redfield.

El ataque informático a Capcom también reveló que la fecha de lanzamiento de Resident Evil Village iba a ser en abril de 2021. Sin embargo, muy probablemente en respuesta a la filtración, Capcom ha revelado que el juego estará disponible el próximo 7 mayo.

¿A qué consolas llegará?

Cuando se anunció Resident Evil Village, Capcom anunció que llegará a PS5, Xbox Series X/S y PC. Sin embargo, la compañía japonesa no dejará olvidados a los usuarios de la octava generación. Esto se debe a que el título también arribará a PS4 y Xbox One. Aquellos que compren estas versiones podrán mejorarlas gratuitamente a las de PS5 y Xbox Series X/S.

¿Ya se puede reservar?

Además de lidiar con la imponente Lady Dimitrescu, sus hijas y demás monstruos, los jugadores de Resident Evil Village tendrán que resolver el misterio alrededor de Chris Redfield.

Sí, Resident Evil Village ya puede preordenarse para todas las plataformas mencionadas. Además de la edición estándar, los fanáticos pueden reservar las ediciones deluxe y de coleccionista. Mientras que la primera incluye el Paquete de Trauma, que contiene toda clase de bonos—, la segunda viene con todos los contenidos de la deluxe y una varios regalos físicos. Estos son una estatua de Chris Redfield, una caja metálica, un libro de arte y un mapa de tela.

Como si lo anterior no fuera suficiente, los jugadores también podrán hacerse con paquete que contiene Resident Evil 7 y Village. Puede reservarse consolas de octava y novena generación.

Sin importar cuál edición se escoja, los que preordenen recibirán el accesorio de Mr. Raccoon y el Paquete de Supervivencia. Este ayudará a los jugadores en sus primeras horas de juego. Adicionalmente, los que reserven la edición deluxe digital recibirán la banda sonora.

¿Resident Evil Village tendrá una demo?

Titulada Maiden (Doncella), esta demo de Resident Evil Village pone a los jugadores en los zapatos de un misterioso personaje que no es Ethan Winters. Los jugadores no podrán luchar ni defenderse contra las amenazas que habitan el Castillo Dimitrescu, solo correr.

La demo de Resident Evil Village ya está disponible para PlayStation 5. Estará disponible para las demás plataformas de novena y octava generación durante el segundo trimestre de 2021.

