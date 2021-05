Resident Evil Village: referencias, huevos de pascua y vínculos con el resto de la saga

Resident Evil Village es una entrega bastante curiosa para una franquicia que comenzó con policías matando zombis en la mansión de Umbrella. A lo largo de sus ocho títulos principales y casi una veintena de ‘spin-offs’, la serie de Capcom se ha alejado de sus ‘humildes orígenes’ y ahora nos tiene enfrentándonos a hombres lobo y enormes vampiras. Para muchos, esto ha dejado de ser Resident Evil, sin embargo, Village tiene una enorme cantidad de ‘huevos de pascua’ y referencias que la conectan con los 25 años de historia de la saga.

No nos referimos solo a la forma en que cada una de las cuatro grandes secciones del juego está inspirada en un género del terror y recuerda una época específica de la saga, sino a pequeños detalles que ayudan a unificar este universo.

Vamos a conocerlos:

Personajes que regresan

Para comenzar, Village es una secuela directa de Resident Evil 7 y comparte a su protagonista: Ethan Winters. Tras escapar de la pesadilla de la casa de los Baker con la ayuda de Chris Redfield, un veterano de la franquicia, Ethan y su esposa Mía se mudan a un país no revelado de Europa oriental (aunque todo indica que es Rumania).

Tres años después de esos eventos, la feliz pareja tiene una hija llamada Rosemary. Pero todo cambia cuando, por una misteriosa razón, Chris Redfield regresa para matar a Mia y secuestrar a la bebé.

Ethan, Mia y Chris son los únicos personajes que regresan de anteriores entregas (aunque inicialmente habían planeado incluir a Ada Wong), pero hay otros que son nombrados mediante documentos y divertidas referencias.

Las armas de Kendo

En la casa de Ethan y Mia, que podemos explorar al comienzo de la aventura, podemos encontrar el libro “Experto en armas: Manual de combate y supervivencia con armas pesadas”, escrito por Joseph Kendo.

Si ese apellido les suena, es porque Joseph es el hermano de Robert Kendo, el dueño de la tienda de armas que muere al comienzo de Resident Evil 2.

Joseph también es mencionado en documentos de Resident Evil 3 Nemesis. Es descrito como el instructor de armas del equipo S.T.A.R.S. de Raccoon City.

El creador de la mansión del primer Resident Evil

Otro libro que encontramos en la casa de Ethan es “Estudio acerca de la arquitectura de castillos europeos y fortalezas”, escrito por George Trevor.

Este nombre también les debe resultar familiar a los estudiosos de la mitología de Resident Evil, pues es el arquitecto que construyó la mansión Spencer que recorremos en el primer juego. De hecho, nos enfrentamos a su zombi, pues es el ‘Crimson Head’ que liberamos al resolver el acertijo de las máscaras en el ‘remake’ de este título.

La revelación que George Trevor era un experto en la arquitectura antigua de Europa ayuda a explicar muchas de las elecciones estéticas de la mansión Spencer, pues tiene zonas que recuerdan a un castillo medieval. Incluso podemos argumentar que él se inspiró en el Castillo Dimitrescu para crearla.

Recuerdos de Resident Evil 7

Otro detalle curioso en el hogar de Ethan es una de las estatuillas de Mr. Everywhere, el principal coleccionable de Resident Evil 7. Si la revisamos, él dice que debería deshacerse de ella. ¿Para qué conservar algo que le recuerda los horrores de la Casa Baker?

Otro elemento que regresa de ese juego es la marca de cerveza Dulvey, pues podemos ver a uno de los habitantes de la aldea bebiendo de una de sus botellas. Hablando de Dulvey, también hay un diario en el que se «explica al público» que los eventos que acontecieron en ese lugar de Lousiana se debieron a una fuga de gas tóxico.

El buhonero de Resident Evil 4

En una de nuestras charlas con el Duque, el vendedor y cocinero que encontramos a lo largo del juego (recuerden visitar nuestra guía de ingredientes y recetas de Resident Evil Village), él puede responder con el diálogo “¿Qué vas a comprar? — Jaja, eso es algo que un viejo amigo solía decir” (“What are you buyin — Haha, that’s just something an old friend used to say”).

Esta es una clara referencia a la icónica frase del buhonero de Resident Evil 4. Que el Duque se refiera a él como “un viejo amigo” resulta sumamente interesante y tendría bastantes implicaciones en la mitología de la saga, pues supone una relación entre el culto de Miranda en Rumania y el culto de Saddler en España. Sin embargo, lo más probable es que sea solo una broma y no haya nada importante detrás de ello.

Curiosamente, esta misma broma es hecha por Rodin en Bayonetta.

El resto de este artículo contiene ‘spoilers’ de la trama de Resident Evil Village.

El símbolo de Umbrella en Resident Evil Village

A lo largo de su aventura, Ethan encuentra un logo que le resulta bastante familiar. Al verlo, todos pensamos que la aterradora (y extinta) empresa farmacéutica Umbrella estaba envuelta en los eventos de Resident Evil Village, pero no es así.

Si quieren entender por qué este símbolo aparece en artefactos y las ruinas antiguas de la aldea rumana, sigan leyendo.

La relación entre Umbrella y Madre Miranda

Gracias a los documentos y fotos que encontramos en el laboratorio de Miranda, descubrimos que ella conoció a Ozwell Spencer, fundador de Umbrella, a mediados de los años 50. Él se encontraba en una expedición en la que recuperaron «algo importante» y ella salvó su vida tras un accidente. Para entonces, Miranda ya había encontrado el secreto de la inmortalidad mediante el hongo ‘megamiceta’ y su moho, lo cual inspiró al científico a buscar el siguiente paso en la evolución humana. A diferencia de Miranda y su especialización en el moho y el parásito Cadou, Spencer se enfocó en los virus.

Ambos siguieron en contacto mediante cartas a través de los años y Spencer le informó a Miranda, a quien siempre consideró su maestra, el descubrimiento en África de la flor con el virus progenitor que dio origen al Virus-T (la cual conocemos en Resident Evil 5).

También menciona que se inspiró en “el símbolo que encontraron juntos en las cuevas” para crear el logo de su compañía: Umbrella. Sin embargo, no se especifica qué significa exactamente este símbolo y no dan más contexto. Parece estar relacionado con la megamiceta.

Eveline y Las Conexiones

No solo Umbrella tuvo relación con Miranda, los responsables de los eventos de Resident Evil 7 también estuvieron en contacto con la villana de Village. Ella trabajó con la organización bioterrorista llamada Las Conexiones, proporcionándoles su conocimiento sobre el moho originado de la megamiceta para crear una nueva arma biológica. El resultado fue Eveline, que para Miranda fue un fracaso.

Como pago por su colaboración, Las Conexiones le informaron a Miranda de la existencia de Ethan y Mia —“sobrevivientes” a la infección del moho— y su hija Rosemary. Eso puso en movimiento los eventos de Resident Evil Village.

Por su parte, Eveline se le aparece a Ethan en una visión para hacerle una gran revelación. Esta no es la verdadera arma biológica E-001, sino un reflejo de ella que quedó en la mente de Ethan debido a su infección con el moho.

La BSAA en Resident Evil Village

Este grupo, formado por varias organizaciones internacionales en su guerra contra el bioterrorismo, contaba con personajes tan conocidos como Jill Valentine y Chris Redfield en su nómina. Son parte importante de la saga desde Resident Evil 5 y participado en varios de los ‘spin-off’, pero las cosas parecen haber cambiado.

En Resident Evil Village, Chris Redfield se refiere a la BSAA como “una organización corrupta” y descubrimos que incluso ha comenzado a usar armas biológicas en sus operaciones (uno se sus soldados es claramente un Tyrant). A causa de esto, el escuadrón de Chris actúa por su propia cuenta.

Esto nos hace preguntar, ¿qué pasó con otros miembros de la BSAA como Sheva Alomar y la propia Jill? ¿Conoceremos sus destinos en los DLC o un hipotético Resident Evil 9?

Solo el tiempo lo dirá.