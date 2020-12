Respawn busca personal para trabajar en un nuevo proyecto

Respawn Entertainment —el desarrollador de grandes títulos como Titanfall, Apex Legends y Jedi: Fallen Order— está buscando nuevos talentos para que trabajen en una nueva propiedad intelectual. El estudio se encuentra en etapas iniciales de este proyecto.

De acuerdo a la oferta de trabajo publicada en el sitio oficial, Respawn está buscando un ingeniero de ‘software’. No es muy específico, pero quien logre quedarse con el puesto estará en el piso de producción involucrándose con el desarrollo de este nuevo juego. Como incentivo adicional, el nuevo empleado no tendrá que preocuparse por prácticas empresariales cuestionables. El desarrollador promete que habrá una política cero tolerancia para el ‘crunch’ y el exceso de horas.

Eso sí, no hay ningún detalle que revele de qué se tratará esta nueva propiedad intelectual de Respawn. Por lo que se ve, el proyecto está dando sus primeros pasos. Mientras tanto, el equipo tiene las manos ocupadas expandiendo la franquicia de Jedi: Fallen Order y manteniendo su inmensamente popular juego gratuito Apex Legends. Lamentablemente, no hay noticias que indiquen la producción de un tercer juego de Titanfall.

Su más reciente título fue un regreso a la franquicia Medal of Honor llamado Above and Beyond, diseñado para dispositivos para realidad virtual.

Vía: DualShockers