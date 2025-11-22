Resultados Día 2 del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 [LAIC]: videojuegos, JCC y GO



Estamos en el Día 2 del Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026 o Pokémon Latin America International Championships [LAIC], que se lleva a cabo en la ciudad de Sao Paulo del 21 al 23 de noviembre del 2025. Pokémon Scarlet / Violet en videojuegos, el Juego de Cartas Coleccionables y Pokémon GO, son las tres categorías presentes durante los tres días de competencia en territorio latino. Este es el último año donde se utilizarán los juegos de Pokémon Scarlet / Violet, pues desde 2026, Pokémon Champions para Switch y móviles será el ecosistema competitivo principal de Pokémon en VGC.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet (VGC)

Formato suizo, rondas 9 a 12. Eliminación sencilla.

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC)

Formato suizo, 5 rondas. Los 8 mejores y hasta 6 de los jugadores con el mismo puntaje del octavo puesto, avanzan a la siguiente fase.

*Resultados por añadir

Pokémon GO

Los mejores 32 jugadores. Bracket de doble eliminación hasta el Top 3.

Todos los encuentros son al mejor de tres, excepto las finales de ganadores, las finales de perdedores y la gran final, que son al mejor de cinco.

*Resultados por añadir

Como adicional, los equipos finalistas de Pokémon Unite. Los campeones mundiales de Perú fueron descalificados.

We're SO CLOSE to finding out which 3 teams will be heading to the #PUACL2026 Finals!#PokemonUNITE | #UNITEesports pic.twitter.com/6oSAOOfH5W — Pokémon UNITE Championship Series (@UniteEsports) November 22, 2025

El domingo tendrán lugar las respectivas finales de Pokémon Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables Pokémon y Pokémon GO en el Campeonato Internacional Pokémon Latinoamérica 2026.