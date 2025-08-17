Resultados Día 2 del Campeonato Mundial Pokémon 2025: Videojuegos, JCC, GO y Unite

El segundo día del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim, California, continuó batiendo a los mejores jugadores en los videojuegos Scarlet / Violet, Juego de Cartas Coleccionables, Pokémon GO y Unite. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría que continuarán en las rondas del Día 3 correspondientes al domingo 17 de agosto, también último día del evento. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet

Formato suizo: 16 participantes, Top 8 avanza a los ‘playoffs’ en eliminación sencilla.

Masters

Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Formato suizo: Top 8 más jugadores con el mismo puntaje del octavo puesto avanzan a los ‘playoffs’ en eliminación sencilla.

Masters

Pokémon GO

32 participantes, Bracket de doble eliminación hasta la Gran Final.

Pokémon Unite

16 participantes, Mejor de tres en eliminación sencilla, finales y semifinales al mejor de cinco.

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon Unite, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon Unite. Aquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Mantente al tanto de las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.