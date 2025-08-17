Videojuegos

Resultados Día 2 del Campeonato Mundial Pokémon 2025: Videojuegos, JCC, GO y Unite

La emoción de los combates en el segundo día.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 2 min

El segundo día del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim, California, continuó batiendo a los mejores jugadores en los videojuegos Scarlet / VioletJuego de Cartas ColeccionablesPokémon GO y Unite. A continuación veremos a los ganadores de cada categoría que continuarán en las rondas del Día 3 correspondientes al domingo 17 de agosto, también último día del evento. También puedes ver las retransmisiones de los diferentes encuentros publicados a través de YouTube.

Videojuegos Pokémon Scarlet / Violet

Formato suizo: 16 participantes, Top 8 avanza a los ‘playoffs’ en eliminación sencilla.

Masters

Mundial Pokémon 2025 resultados
Juego de Cartas Coleccionables Pokémon

Formato suizo: Top 8 más jugadores con el mismo puntaje del octavo puesto avanzan a los ‘playoffs’ en eliminación sencilla.

Masters

Mundial Pokémon 2025 resultados

Pokémon GO

32 participantes, Bracket de doble eliminación hasta la Gran Final.

Mundial Pokémon 2025 resultados
Pokémon Unite

16 participantes, Mejor de tres en eliminación sencilla, finales y semifinales al mejor de cinco.

Mundial Pokémon 2025 resultados

Los entrenadores competirán a lo largo de tres días de intensa competencia en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), Pokémon GO y Pokémon Unite, y los entrenadores que se conecten a la transmisión oficial en Twitch y a los canales de las cotransmisiones destacadas podrán celebrar desde casa llevándose regalos digitales en los videojuegos Pokémon Scarlet / Violet, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Pocket, el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon Live (JCC Pokémon Live), Pokémon GO y Pokémon UniteAquí toda la información sobre cómo canjear estos regalos digitales.

Mantente al tanto de las últimas novedades del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en GamerFocus.

Campeonato Mundial Pokémon 2025: resultados del Día 1 en Videojuegos, JCC, GO y Unite

Conoce todo lo que ofrece el Campeonato Mundial Pokémon 2025 en nuestro recorrido especial
Campeonato Mundial Pokémon 2025: resultados del Día 1 en Videojuegos, JCC, GO y Unite
Visitamos el Pokémon Center del Campeonato Mundial Pokémon 2025 en Anaheim y esto fue lo que encontramos
Filtran la fecha de lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 7, no saldrá inicialmente para Switch 2
Ya jugamos Leyendas Pokémon: Z-A, el principio de la revolución
