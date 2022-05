Returnal llegará a PC mediante Steam, según su propia base de datos

Ya sabemos que Sony tiene intenciones de continuar lanzando los mejores juegos exclusivos de sus consolas en PC. De hecho, en su más reciente reporte financiero habló sobre las ventas de juegos como God of War, Days Gone y Horizon Zero Dawn en esa plataforma. Parece que los juegos de PS5 son los que siguen en la lista y, de acuerdo a una nueva adición en la base de datos de Steam, todo indica que Returnal será el próximo juego de PlayStation en llegar a PC.

Returnal es un juego de acción en el que una astronauta llamada Selene revive una y otra vez en el planeta Átropos mientras trata de descubrir por qué su muerte se repite y escapar. Fue uno de nuestros juegos favoritos de 2021 y uno de los títulos más galardonados en nuestra entrega de Premios Poporo de Oro de ese año.

El sitio web SteamDB agregó a su base de datos un nuevo título con nombre clave Oregon. A simple vista no habría razones para creer que es algo especial, hasta que revisamos sus cadenas de localización.

Como pueden notar, hay varias referencias que dejan claro que estamos hablando de una versión de Returnal para PC. Las claves mencionan Átropos, el planeta en que se desarrolla el juego; Helios, la nave de la protagonista; y la Torre de Sísifo (Tower of Sisyphus), el ‘modo infinito’ que fue agregado al juego poslanzamiento.

Parece que no hay duda de la llegada de Returnal a PC mediante Steam. Lo que todavía no conocemos es una posible fecha de lanzamiento.

Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que oímos hablar sobre la llegada de este juego a PC. Fue parte de la masiva filtración de GeForce Now en septiembre de 2021.

Via: Nibellion

Fuente: SteamDB