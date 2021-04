Videojuegos

Revelado dentro del marco de The Future of Gaming, Returnal es el último juego del estudio finlandés Housemarque. Aunque mejor conocida por Resogun (2013), la historia de esta desarrolladora se remonta a 1995. Sin embargo, la llegada de la novena generación de consolas le ha dado la oportunidad de estirar sus músculos y demostrar por qué perdura en la industria después de 25 años.

Aunque el anuncio de Returnal dejó muy claro que involucraría bucles temporales, no fue hasta el State of Play de febrero (2021) que los interesados descubrieron que Returnal sería nada más ni menos que un ‘roguelite’. Esto no supuso un riesgo a la calidad del juego, pero lo puso en una posición en la que tenía que llenar zapatos grandes. Más allá de la popularidad que este género ha amasado en los últimos años, títulos como Hades han demostrado su verdadero potencial.

Si lo que les preocupa sobre Returnal es la saturación de títulos similares, pueden relajarse. No solo es un excelente ‘roguelite’, sino uno de los mejores juegos de PS5.

La premisa de Returnal es simple. En los zapatos de Selene, una astronauta al servicio de la corporación Astra, los jugadores quedan atrapados en el planeta Atropos. Sin embargo, la peligrosa fauna que habita ahí no es el único problema con el que debe lidiar la protagonista. Eventualmente descubre que toda muerte sufrida la lleva de vuelta al punto de inicio. Sin muchas opciones, Selene se ve obligada a perseverar en un mundo que la quiere muerta para romper el bucle en el que se encuentra atrapada.

Durante la mayor parte del juego, Selene es caracterizada como una mujer estoica. Sin embargo, este carácter duro es una tapadera para su trauma. No nos referimos exclusivamente al ocasionado por las constantes muertes, al cual se hace referencia por medio de varias grabaciones hechas por otras «versiones» de la protagonista, sino uno mucho más antiguo y arraigado en su mente. Este último es presentado a través de escenas que se desarrollan en la antigua casa de Selene, que inexplicablemente aparece en Atropos. Sin embargo, más allá de su estoicismo y trauma, la protagonista de Returnal es caracterizada por su perseverancia. Esto es lo que hace que sea fácil sentir simpatía por ella, ya que los jugadores también anhelan romper el ciclo. A su vez, esta coherencia ludonarrativa facilita sumergirse en la cautivante historia.

Hablando de coherencia ludonarrativa, Returnal saca provecho a su estructura como ‘roguelite’. Como otros títulos del género, los jugadores deben comenzar desde el principio si mueren. No obstante, el progreso hecho y ciertos objetos que se mantienen tras la muerte permiten que la balanza poco a poco se incline a favor de ellos. Más allá de que esta estructura queda como anillo al dedo a la historia, el último juego de Housemarque realmente se beneficia por su diseño de niveles.

A lo largo de Returnal, los jugadores viajan a través de varios biomas. Aunque los escenarios que los componen varían, los jugadores eventualmente terminarán familiarizándose con su geografía. Esto facilita el encontrar objetos y mejoras. Sin embargo, esa no es la razón por la que el diseño de niveles es uno de los puntos fuertes del juego. Al derrotar jefes, Selene desbloquea herramientas que permiten tomar nuevos caminos. Esto no solo sirve para acceder a nuevas ayudas, sino que habilita atajos. De esta forma, los jugadores no se ven obligados a enfrentar dos jefes para volver al tercer bioma. Pueden ir directamente al último bioma desbloqueado.

Esta accesibilidad —que no sustrae a la dificultad, sobre todo en la segunda mitad del título— permite que los jugadores desarrollen la mentalidad perseverante de Selene. A esto también contribuyen los veloces tiempos de carga, que permiten volver inmediatamente a la acción, y los desafíos diarios, que proveen recursos para ayudas.

Como en otros ‘roguelite’, los jugadores siempre comienzan con un arma básica. Poco después de empezar su aventura, desbloquean el fuego alternativo. Este tiene un tiempo de enfriamiento, pero es mucho más dañino que los disparos normales. A medida que exploren los biomas de Atropos, encontrarán otras armas con diferentes propiedades. Por un lado, el juego incentiva el cambiar de forma constante a través de la Maestría. Esta funciona como el típico sistema de experiencia y permite que futuros ‘drops’ tengan mejores estadísticas, además de conceder otros bonos a Selene. Sin embargo, la Maestría se ‘resetea’ al morir. Por otro lado, Returnal también invita a «casarse» con ciertas armas para desbloquear rasgos permanentes.

Ahora, las armas no son las únicas herramientas a tener en cuenta en la batalla por la supervivencia. Los jugadores también pueden equiparse artefactos y parásitos. Ambos objetos proveen bonificaciones. No obstante, hay diferencias. Los primeros generalmente cuestan obolitos, la moneda principal del juego. Los últimos son gratis, pero vienen con un efecto secundario negativo. Mientras que los parásitos pueden encontrarse a lo largo de los escenarios, artefactos, armas y consumibles solo pueden obtenerse al derrotar enemigos fuertes, utilizando fabricadores o dentro de cofres. Sin embargo, algunos de estos últimos vienen con la posibilidad de activar fallas en el traje de Selene. Para solucionarlas, los jugadores deben cumplir con algunas condiciones mientras padecen los efectos de la falla o invertir Éter.

Con las opciones a su disposición, los jugadores pueden construir una ‘build’ a su medida. A pesar de esta libertad, cabe señalar que Returnal primordialmente recompensa la ejecución perfecta. Esto se ve reflejado en el sistema de Adrenalina, que ofrece bonos a Selene por rachas de muertes, y la posibilidad de aumentar la integridad (salud) de la protagonista. Esto se debe a que el Silfio, que sirve como curación, se convierte en resina al tener la integridad máxima. De recoger tres resinas, esta aumenta. Por supuesto, esto implica no ser herido y al principio puede resultar difícil dadas las claras inspiraciones en el género ‘bullet hell’. Para esto, los jugadores deben acostumbrarse a esquivar. Esta habilidad no solo permite maniobrar velozmente en tierra y aire, sino que concede invencibilidad temporal a Selene.

Para concluir, ¿por qué no hablar de la presentación de Returnal? Gráficamente, el último título de Housemarque no es el más impresionante en la biblioteca de PlayStation 5. Sin embargo, sí goza una identidad visual impactante. El diseño de enemigos y varios biomas claramente está inspirado en el trabajo de H. R. Giger. Sin embargo, hay otros escenarios que hacen referencia a la Divina Comedia. Esto hace que Atropos sea una clara alusión al infierno, uno personal para Selene. La banda sonora compuesta por Bobby Krlic acompaña a la perfección esa ambientación.

Sin embargo, la presentación de Returnal no solo comprende lo visual y sonoro. Después de Astro’s Playroom, los usuarios de PlayStation 5 pedían a gritos otro juego que sacara provecho a las propiedades únicas del mando DualSense. En Returnal, la retroalimentación háptica de los gatillos es empleada para cambiar entre el fuego normal y alternativo. No menos importante, el mando simula diferentes elementos del entorno. Estos incluyen la lluvia y el viento caliente de un desierto. Son pequeños detalles que ayudan a hacer aún más inmersiva la experiencia.

Returnal 9/10 Nota Lo que nos gustó - Finalmente, otro juego que saca provecho al DualSense.

- Aunque difícil, Returnal nunca se vuelve tedioso o injusto.

- La opresiva atmósfera de Atropos y cómo las constantes muertes se convierten en el hilo conductor de la historia.

Lo que no nos gustó - Algunas mecánicas y sistemas no son explicados, por lo que pueden pasar desapercibidos.

En resumen Más allá del hecho de ser un 'roguelite' tridimensional, algo bastante inusual en un género tan casado con el 2D, Returnal a primera vista puede aparentar ser otro juego aprovechándose de la moda de los 'roguelike'. Sin embargo, el último juego de Housemarque demuestra ser mucho más a través de una cuidada presentación —la cual saca provecho a las propiedades únicas del DualSense—, una historia macabra que viene como anillo al dedo a un título 'roguelite' y un diseño de niveles que incentiva a que los jugadores perseveren... justo como la protagonista. Sin lugar a duda, Returnal es uno de de los mejores juegos en la biblioteca de PlayStation 5.

