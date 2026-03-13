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ReVamp es un curioso juego de ‘defensa de la torre’ claramente inspirado en Castlevania

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Ahora que la saga de cazavampiros de Konami está a punto de volver con fuerza al mundo de los videojuegos con Castlevania: Belmont’s Curse, podemos aprovechar para descubrir otros ángulos de la guerra contra Drácula. ¿Qué tal si en vez de controlar a los cazadores, controlamos al vampiro y a su ejército? Ese es el planteamiento de ReVamp

Este título es obra del estudio español Digital Sun, responsables de joyas como Moonlighter y Cataclismo. Fue revelado durante la presentación Future Games Show: Spring Showcase 2026 el pasado 12 de marzo y pueden ver su primer tráiler a continuación.

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ReVamp es un juego tipo ‘roguelite’ de estrategia y defensa de torre en el que debemos repartir a nuestro ejército por las habitaciones del castillo para rechazar el ataque de los cazavampiros. Si es necesario, Drácula también pueden tomar acción directa en la batalla. Cada noche, el castillo cambia y con ello debemos ajustar nuestra estrategia para impedir el avance de los enemigos.

ReVamp aún no tiene fecha de lanzamiento definida y solo ha sido anunciado para PC. Si están interesados en jugarlo, ya pueden agregarlo a su lista de deseados en Steam.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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