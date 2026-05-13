Revelamos cuáles son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para mayo de 2026

PlayStation finalmente reveló cuáles serán los ocho juegos que agregará a los catálogos de PS Plus en los niveles Extra y Deluxe en el mes de mayo de 2026.

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Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 19 de mayo de 2026 con la excepción de Time Crisis, que solo estará disponible en Deluxe.

Los enlaces de la siguiente tabla los llevarán a nuestra reseña de cada título.

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en mayo de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.