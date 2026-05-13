Videojuegos

Revelamos cuáles son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para mayo de 2026

Bandidos espaciales, mitos, leyendas del oeste y más.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 2 min

PlayStation finalmente reveló cuáles serán los ocho juegos que agregará a los catálogos de PS Plus en los niveles Extra y Deluxe en el mes de mayo de 2026.

Todos los juegos que mencionaremos a continuación estarán disponibles para los suscriptores de los niveles Extra y Deluxe a partir del martes 19 de mayo de 2026 con la excepción de Time Crisis, que solo estará disponible en Deluxe.

- Publicidad -

Los enlaces de la siguiente tabla los llevarán a nuestra reseña de cada título.

JUEGOCONSOLASPS PLUS
Star Wars OutlawsPS5Extra – Deluxe
Red Dead Redemption 2PS4Extra – Deluxe
Bramble: The Mountain KingPS4, PS5Extra – Deluxe
The ThaumaturgePS5Extra – Deluxe
Flintlock: The Siege of DawnPS5Extra – Deluxe
Broken Sword – Shadows of the Templar: ReforgedPS4, PS5Extra – Deluxe
Enotria: The Last SongPS5Extra – Deluxe
Time CrisisPS4, PS5Deluxe

Recuerden que a diferencia de los juegos del nivel Essential, que deben ser agregados a la biblioteca en su mes de aparición para conservarlos, los juegos de PS Plus Extra y Deluxe agregados en mayo de 2026 estarán accesibles a los suscriptores de forma indefinida, al menos hasta que PlayStation anuncie que serán retirados del servicio.

Si lo que quieren es conocer los juegos que llegaron este mes a PS Plus Essential, sigan este enlace.

Más noticias sobre PlayStation

Vocero de Sony señala que es necesario verificar una sola vez en línea los juegos comprados para PlayStation, no cada 30 días
 Vocero de Sony señala que es necesario verificar…
Todo lo que debes saber antes de comenzar a jugar Saros: guía para principiantes
 Todo lo que debes saber antes de comenzar…
Estos son los juegos de PS Plus Essential en mayo de 2026
 Estos son los juegos de PS Plus Essential…
Juegos digitales para PlayStation comprados a partir de marzo cuentan con una licencia revocable de 30 días si no te conectas a internet
 Juegos digitales para PlayStation comprados a partir de…
Shuhei Yoshida dice que lo despidieron de PlayStation Studios porque no quiso obedecer a Jim Ryan
 Shuhei Yoshida dice que lo despidieron de PlayStation…
Estos son los juegos de PS Plus Extra y Deluxe para abril de 2026
 Estos son los juegos de PS Plus Extra…
Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración
Stranger Than Heaven: el tema principal interpretado por Ado y Snoop Dogg no ha sido lanzado y esta en el Top 10 de los más escuchado
Assassin’s Creed: Black Flag Resynced y Unsolved Hunts anuncian la búsqueda del tesoro Gold & Crystal
Captain Tsubasa 2: World Fighters, el nuevo juego ya tiene fecha de lanzamiento y presencia de las selecciones de México, Uruguay y Argentina
Nintendo ofrece paquetes de Switch 2 más uno de tres juegos exclusivos por tiempo limitado, por el mismo nuevo precio anunciado
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Ya podemos ver cómo son las skins de los personajes de Overwatch en Fortnite: fecha, detalles y nuevo punto de interés de la colaboración
No hay comentarios

Lo último

Pokémon Deluxe Character Guide, un brillante libro guía definitivo que cubre de la región Kanto a Paldea con páginas y cubierta en alta calidad
Cultura POP
Razer presenta el teclado Huntsman V3 Tenkeyless 8KHZ, perfecto para esports con latencia ultrabaja
Tecnología
Como si se tratase de Dr. Stone, Nvidia planeaa trasladar la infraestructura de IA a la órbita terrestre ante límites en el planeta
Tecnología
Blue Lock se vuelve realidad de la mano de la Asociación de Fútbol de Japón y así se puede participar
Cultura POP