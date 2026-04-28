Revelan accidentalmente la fecha de lanzamiento de Star Wars: Galactic Racer junto al contenido de la edición deluxe

Los fanáticos de las carreras de pods tal como las vimos en Episodio I: La amenaza fantasma van a tener buenas razones para celebrar cuando llegue Star Wars: Galactic Racer más adelante este año. Este juego fue anunciado durante los pasados The Game Awards y en el State of Play de febrero confirmaron que llegaría en 2026, pero ahora conocemos la que sería la fecha exacta de lanzamiento gracias a lo que parece ser un error.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido de Star Wars: Galactic Racer. Seguir

Hace unos días, el estudio Fuse Games y la distribuidora Secret Mode publicaron una actualización de noticias en la página del juego en Steam con información sobre el contenido de la edición deluxe de Star Wars: Galactic Racer y los bonos de compra anticipada con imágenes que incluían la fecha de lanzamiento del juego. Todo parece indicar que esto fue un error y todavía no podían publicar esa información, ya que la publicación fue eliminada poco después.

De acuerdo a estas imágenes, el juego saldrá a la venta el martes 6 de octubre de 2026.

Quienes compren anticipadamente el juego obtendrá una librea (esquema de colores) y un estandarte exclusivos que dependen de la plataforma para la que se adquiera. El contenido de la edición deluxe sería el siguiente:

Juego base

Bonos de compra anticipada

Tres repulsores exclusivos

Esquema de colores exclusivo

Estandarte exclusivo

Tres eventos únicos del modo arcade

Libro de arte digital

Steelbook (edición física)

Aunque esta filtración sobre Star Wars: Galactic Racer viene de una fuente oficial, cabe la posibilidad de que borraron la información no porque se adelantaron a darla sino porque estaba desactualizada y que la fecha de lanzamiento en realidad sea diferente. Tendremos que esperar una confirmación oficial por parte de los desarrolladores para saberlo.

Lo más probable es que todo esto sea anunciado oficialmente durante los eventos de celebración de Star Wars en mayo o en junio durante Summer Game Fest.

Star Wars: Galactic Racer saldrá para PS5, Xbox Series X|S y PC.