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Revelan el nombre oficial de The Elder Scrolls VI, pero todavía falta mucho para que esté listo

Arenas desperdigadas por el destino.

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Después de que salga GTA VI, el título de «juego más esperado» probablemente pase a The Elder Scrolls VI. Han pasado 15 años desde que se publicó Skyrim —el anterior capítulo de la serie— y aunque la siguiente entrega fue anunciada hace muchos años, no hemos visto prácticamente nada sobre él. Pero parece que finalmente le «meterán acelerados» a este proyecto porque finalmente revelaron su nombre completo.

Gracias a un nuevo video publicado en el canal oficial de Bethesda en YouTube pudimos conocer que el nombre oficial del juego será The Elder Scrolls VI: Sentinel.

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Pueden ver el video a continuación

La revelación es acompañada de la siguiente frase:

El pergamino solo ofrecío un destello, un delgado velo levantado frente a mis ojos. Un futuro perdido. Una victoria deshecha. Arenas del tiempo esparcidas por el destino.

Yazar, Sacerdote de la Reina Iradne de Hammerfell (4E 206)

Esto es lo primero que vemos sobre The Elder Scrolls VI: Sentinel desde que fue anunciado oficialmente en el E3 de 2018, hace ocho años atrás, con este avance.

No sabemos nada oficial sobre el juego aparte de que la YouTuber Shirley Curry («Skyrim Grandma») aparecerá como un NPC. Tampoco se dijo nada sobre la fecha de lanzamiento, pero informantes confiables creen que no debería estar listo antes del año 2028. No fue anunciado para ninguna plataforma en especial y aunque parece que Xbox tiene intenciones de hacer más títulos exclusivos a nivel de consolas, no sabemos si de aquí a que salga cambiarán de opinión y puedan sacarlo también en PlayStation y Nintendo. De su llegada a PC no hay ninguna duda.

Respecto a la región en la que se llevará a cabo la historia, el adelanto sugiere que podría llevarnos al Desierto de Alik’r en Hammerfell, pero eso es solo una suposición.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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