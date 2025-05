Revelan fecha de lanzamiento de Leyendas Pokémon Z-A y del próximo Pokémon Presents

De forma muy poco ceremoniosa y en medio de la temporada de expectativas por el lanzamiento de su nueva consola, Nintendo, Game Freak y The Pokémon Company finalmente revelaron de forma oficial cuál será la fecha de lanzamiento del esperado Pokémon Legends Z-A — traducido oficialmente como Leyendas Pokémon Z-A — sucesor del querido Pokémon Legends Arceus. También confirmó que tendremos una nueva presentación ‘Pokémon Presents’ en julio de este año.

La noticia se reveló en los canales oficiales de Pokémon en redes sociales, incluyendo la cuenta oficial para Latinoamérica en Twitter.

¿Cuándo sale Leyendas Pokémon Z-A?

De acuerdo a las publicaciones oficiales, el nuevo juego de la subserie Pokémon Legends saldrá el jueves 16 de octubre de 2025 para las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.

¡#LeyendasPokemonZA llega el 16 de octubre de 2025!



No solo estará disponible para #NintendoSwitch, la versión #NintendoSwitch2 Edition ofrecerá mejores gráficos y más FPS. Consíguela con un paquete de mejora que será compatible con las ediciones físicas y digitales del juego. pic.twitter.com/3j1lSWjKU0 — Pokémon LATAM (@Pokemonlatam) May 28, 2025

El mismo comunicado confirma que la versión de este juego para Nintendo Switch 2 tendrá mejores gráficos y un rendimiento mayor en FPS (cuadros de animación por segundo) que la versión para la Switch original. Parece que el paquete de mejora a la versión de Switch 2 se tendrá que comprar por aparte, lo cuál haría que jugar esa versión sea más caro.

Pokémon Presents de Julio de 2025

The Pokémon Company también anunció mediante su sitio web oficial cuándo será la siguiente emisión de Pokémon Presents, el programa en el cual anuncian nuevas noticias y lanzamientos relacionados con la franquicia. Será el martes 22 de julio de 2025 y aunque no dijeron la hora, lo más probable es que sea a las 9:00 a.m. (hora de Colombia) 8:00 a.m. (hora de México) 4:00 p.m. (hora de España)

Tampoco dijeron que mostrarán, pero lo más probable es que se enfoquen en más detalles sobre Pokémon Legends Z-A / Leyendas Pokémon Z-A. También tendrá noticias sobre actualizaciones para otros juegos de la serie y novedades sobre sus series animadas. Algunos jugadores creen que podríamos ver el primer ‘teaser’ de la siguiente entrega de la serie principal.