Revelan la razón por la que PlayStation decidió no trabajar más con Hideo Kojima en Physint y por qué Xbox sí

Hace poco nos enteramos de la impactante noticia de que PlayStation había decidido no publicar el juego de acción y espionaje Physint y que Hideo Kojima encontraría un reemplazo para ellos en Xbox. Bueno, no tan impactante si tenemos en cuenta el mal rumbo que está siguiendo Sony ultimamente. Ahora, gracias al trabajo del periodista Jason Schreier podemos conocer cuáles fueron las razones detrás de todo este drama.

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Mediante un reportaje publicado en Bloomberg, Schreier explica que Death Stranding y su secuela —pese a su popularidad y buenas críticas— no fueron tan exitosos económicamente como ellos querían, lo que habría lastimado el prestigio de Kojima dentro de la megacorporación japonesa. Por otro lado, el desarrollo de Physint estaba en problema debido a graves retrasos y a que iba a camino a exceder enormemente el presupuesto planeado. PlayStation no estaba más dispuesta a darle a Kojima los cientos de millones de dólares que estaba pidiendo para un juego que no iba a ser exclusivo de sus consolas.

A todo esto habría que sumarle que, según dijo el periodista en un video, muchos de los ejecutivos de Sony más cercanos a Kojima han abandonado la compañía en el último par de años.

PlayStation está pasando por un muy mal momento. La empresa está buscando desesperadamente formas de volverse más rentable en medio de la crisis de componentes causada por las compañías de IA y que ha hecho que reduzcan los números de consolas que esperan vender. Eso y algunas malas decisiones la ha llevado a tomar medidas supremamente impopulares como el cierre de estudios y la finalización de los juegos en formato físico. En este escenario, financiar un juego tan caro y que no va a ser un éxito masivo de ventas seguro no tiene sentido para los ejecutivos.

Entonces, ¿por qué Xbox saltó a la oportunidad de publicar este juego?

De acuerdo a Schreier, a Xbox le conviene la asociación por Kojima principalmente por una razón: PC. PlayStation ya no va a lanzar más juegos para computadoras pero el primer Death Stranding sí fue muy exitoso en Steam y Epic Games Store. Xbox saca todos sus juegos en PC y se va a beneficiar enormemente de este mercado. El acuerdo le da a Xbox derechos sobre posibles versiones para televisión y cine de Physint —además de los de OD, el otro juego que están haciendo junto a Kojima— lo que encaja con la visión de la marca.

Por otro lado la directora de Xbox Asha Sharma ha dicho que quiere aumentar la popularidad de su plataforma en Asia, donde Kojima tendría una muy fuerte base de fanáticos.

Sea como sea, todavía falta mucho para que podamos ver Physint en acción. Mientras tanto, el drama sigue adelante.