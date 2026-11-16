Aunque ya no es una sorpresa porque una filtración de logros había revelado cuál era, Capcom presentó oficialmente al ganador del concurso de diseño de robots que se convertirá en un nuevo jefe del esperado Mega Man: Dual Override.

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La revelación se hizó durante la celebración de TwitchCon y aquí tenemos un video en el que el productor Hiroyuki Minamitani y el director Shinya Ikuta presentan oficialmente este nuevo personaje en el canal oficial de Mega Man en YouTube.

Como pudieron ver, el diseño ganador es Cleanser Man diseñado por Miya.

Congratulations once again to our winner of the Mega Man: Dual Override Robot Master Design Contest! Cleanser Man, designed by @iregyuradabii, makes a clean entrance in #MegaManDO! 🧼



We've also updated the official contest website, so check it out! 👇https://t.co/saJx7JnAkl pic.twitter.com/9xgqt34jRS — Mega Man (@MegaMan) November 16, 2026

De acuerdo a la descripción oficial en Mega Man: Dual Override, Cleanser Man es un robot de limpieza obsesionado con la belleza impecable. Tiene un sensor de suciedad extremadamente sensible, y por eso su mundo ideal de es uno sin una huella de polvo. Pero su forma excesiva de limpiar causa graves daños a monumentos mundiales y obras de arte históricas y por eso el público lo ve más como una amenaza que como una mano amiga. Furioso y sintiéndose incomprendido, Cleanser Man toma el control de una planta de procesamiento de basura y la utiliza para contaminar el medio ambiente, con la esperanza de obligar al mundo a valorar la importancia de la limpieza.

Con su revelación, Cleanser Man se une a los otros Robot Masters que ya conocíamos como Twinkle Girl, Jet Man, Cook Man y Tank Man. Solo faltan tres jefes por revelar pero gracias a la filtración sabemos que se trada de Boats Man, Build Men y Sand Woman.

Mega Man: Dual Override saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC en el segundo trimestre de 2027.