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Revelan un nuevo y bellísimo arte oficial del aniversario 30 de Resident Evil

Jill, Claire, Ada, Leon y Chris lucen mejor que nunca.

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Hace poco más de un año, Capcom nos presentó un interesante arte previo a los 30 años de su saga de zombis con los protagonistas de la serie y que estaba lleno de secretos. Ahora que la celebración del aniversario número 30 de Resident Evil finalmente comenzó, reveló un nuevo arte oficial con Jill Valentine, Claire Redfield, Leon Kennedy, Ada Wong y Chris Redfield que nos dejó con la boca abierta por lo bello que resulta.

Este arte, igual que el anterior, fue creado por la artista japonesa Hinanana —responsable de ilustraciones y diseño de vestuario para las series de videojuegos Resident Evil, Street Fighter, Kunitsu-Gami: Path of the Goddess y para la banda Babymetal— y pueden apreciarlo a continuación.

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De acuerdo a una publicación de la propia artista en Twitter, su objetivo era adaptado los trajes icónicos de cada personaje en nuevas versiones que incorporaran imágenes representativas de los virus.

Esta arte será prevalente tanto en la exhibición especial de los 30 años de Biohazard / Resident Evil en Japón como en el Tokyo Game Show 2026 y será la imagen de portada de una revista especial en la que se presenta al lado de Hideaki Kano.

Ahora que vemos a Jill Valentine encabezando esta imagen tenemos que preguntarnos: ¿Cuándo será que Capcom se acuerda de ella y la pone a protagonizar un nuevo juego de la saga?

Además de la exhibición y el nuevo arte, la celebración de los 30 años de Resident Evil también incluyen una divertida colaboración con la banda Babymetal en la que las artistas de esta agrupación se convierten en las hijas de Lady Dimitrescu en otra serie de productos exclusivos también ilustrados por Hinanana.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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