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Revelaron las skins del pase de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3 y ya están causando controversia

¿Todo por culpa de un cacahuate?

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Como bien sabemos, el próximo viernes 5 de junio asistiremos al evento del final de la actual temporada de Fortnite Capítulo 7 que dará paso a la temporada 3 el día siguiente, la cual llegará como cambios al mapa y un nuevo Pase de Batalla con nuevas skins. Los atuendos de este pase ya fueron revelados oficialmente y aunque tiene un objetos llamativos, también revelaron colaboraciones que no tienen contentos a los jugadores.

Esta nueva temporada se llamará ‘Fugitivos’ (‘Runners’ en inglés) y la siguiente imagen fue revelada por las cuentas oficiales del juego en redes sociales.

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Entre las skins más llamativas que podemos observar están un nuevo atuendo de la Doctora Slone, una versión ‘papel y tinta’ de John Wick acompañado por su perro, un elegante hombre paso, una sexi asesina con vestuario muy revelador, una ninja que podría ser Kuno y una nueva versión de Cerbero que podría estar relacionada con Midas y Fletcher Kane.

Pueden ver estos atuendos en acción en el tráiler oficial de la temporada.

Todas estas skins se podrán conseguir en el pase de batalla de la temporada 3 de Fortnite Capítulo 7 que se pondrá a la venta el mismo viernes 5 de junio de 2026 por 800 Monedas V, pero hay un objeto entre los revelados que está causando controversia.

Es este:

Este Sprite que probablemente sea parte del pase como un acompañante es TheBurntPeanut, un vtuber estadounidense que ha sido fuertemente criticado por usar comentarios racistas y palabras ofensivas contra la comunidad LGBTI en sus ‘streams’.

La presencia de este personaje ha opacado la promoción de la nueva temporada de Fortnite, con cientos de jugadores escribiendo a Epic Games pidiendo que no lo hagan parte del juego. Las cosas escalaron tanto que una persona llegó a amenazar a uno de los desarrolladores, causando la cancelación de un evento de la comunidad.

Aunque estamos de acuerdo en protestar contra la inclusión en Fortnite de esta clase de personas, amenazar a los desarrolladores es algo que nunca está bien.

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Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

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