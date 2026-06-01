Revelaron las skins del pase de Fortnite Capítulo 7 Temporada 3 y ya están causando controversia

Como bien sabemos, el próximo viernes 5 de junio asistiremos al evento del final de la actual temporada de Fortnite Capítulo 7 que dará paso a la temporada 3 el día siguiente, la cual llegará como cambios al mapa y un nuevo Pase de Batalla con nuevas skins. Los atuendos de este pase ya fueron revelados oficialmente y aunque tiene un objetos llamativos, también revelaron colaboraciones que no tienen contentos a los jugadores.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Fortnite. Seguir

Esta nueva temporada se llamará ‘Fugitivos’ (‘Runners’ en inglés) y la siguiente imagen fue revelada por las cuentas oficiales del juego en redes sociales.

Entre las skins más llamativas que podemos observar están un nuevo atuendo de la Doctora Slone, una versión ‘papel y tinta’ de John Wick acompañado por su perro, un elegante hombre paso, una sexi asesina con vestuario muy revelador, una ninja que podría ser Kuno y una nueva versión de Cerbero que podría estar relacionada con Midas y Fletcher Kane.

Pueden ver estos atuendos en acción en el tráiler oficial de la temporada.

Todas estas skins se podrán conseguir en el pase de batalla de la temporada 3 de Fortnite Capítulo 7 que se pondrá a la venta el mismo viernes 5 de junio de 2026 por 800 Monedas V, pero hay un objeto entre los revelados que está causando controversia.

Es este:

Este Sprite que probablemente sea parte del pase como un acompañante es TheBurntPeanut, un vtuber estadounidense que ha sido fuertemente criticado por usar comentarios racistas y palabras ofensivas contra la comunidad LGBTI en sus ‘streams’.

La presencia de este personaje ha opacado la promoción de la nueva temporada de Fortnite, con cientos de jugadores escribiendo a Epic Games pidiendo que no lo hagan parte del juego. Las cosas escalaron tanto que una persona llegó a amenazar a uno de los desarrolladores, causando la cancelación de un evento de la comunidad.

Aunque estamos de acuerdo en protestar contra la inclusión en Fortnite de esta clase de personas, amenazar a los desarrolladores es algo que nunca está bien.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.