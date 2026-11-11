Reviven rumores de un nuevo Mega Man Legends gracias a un sindicato de actores de Canadá

Parece que de verdad estamos presenciando el renacimiento de Mega Man. Las numerosas colecciones de títulos clásicos, ‘crossovers’ con otros juegos y el lanzamiento de Mega Man: Dual Override en 2027 ha restaurado enormemente la popularidad del robot azul, pero hay una subsaga que sigue en el olvido. Los fan siguen pidiendo Mega Man Legends 3 incluso 15 años después de su cancelación o al menos un relanzamiento de los dos juegos de esa serie (tres con el juego de Tron Bonne) y ahora acaban de recibir un poco de esperanza.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para ver más contenido gamer. Seguir

El sindicato de actores de Toronto, Canadá (ACTRA) mantiene una base de datos de producciones activas en la ciudad, y un usuario del subreddit r/GamingLeaksAndRumores descubrió que allí se encuentra listada una grabación para una producción llamada Mega Man Legends. Pueden verlo ustedes mismos.

El sitio web lista este Mega Man Legends como «nuevos medios», lo cual puede significar cualquier cosa desde un show de televisión a un videojuego, y no hay forma de confirmar si está relacionado con Capcom o no. Algunos fanáticos creen que podría tratarse de una ‘regrabación’ de las voces de los juegos clásicos de la serie para un potencial Mega Man Legends Collection y otros más esperanzados desean que hayan revivido a MML3.

También cabe la posibilidad de que el nombre sea una coincidencia, un error o una producción hecha por fanáticos. La verdad es que no tendremos ninguna seguridad al respecto hasta que Capcom no se pronuncie.

Sea lo que sea, las grabaciones de esta producción se llevarán a cabo entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre de 2026. Si en verdad está relacionado con la serie de juegos de Mega Man, tal vez tengamos alguna filtración en las próximas semanas.

Mega Man: Dual Override saldrá para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y en PC en el segundo trimestre de 2027.