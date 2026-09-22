Revolcón en Bungie: van a revivir Destiny 2 y reinventar Marathon, ¿pero será demasiado tarde?

Bungie no está en la mejor posición en estos momentos. Marathon no fue tan exitoso como deseaban que fuera, la desición de no seguir desarrollando contenido para Destiny 2 fue supremamente impopular y los fans están enojados de saber que Destiny 3 no está en desarrollo. Por si fuera poco, despidieron a una gran parte del equipo y muchos temen que sea el siguiente en la lista de estudios a cerrar por parte de PlayStation ¿Cómo se puede recuperar el estudio después de esto? Para bien o para mal, volviendo a lo que es conocido.

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Poria Torkan y Josh Deane —director de Bungie y director de producto de Marathon respectivamente— son dos de los directivos más importantes del estudio en este momento y mediante una publicación oficial revelaron que pretenden hacer para corregir el curso de su compañía.

Torkan y Deane aceptan que «perdieron la confianza de la comunidad de jugadores y compañeros valiosos» por perseguir una visión sin preocuparse de los que los jugadores realmente querían. Lo primero que van a hacer es revivir Destiny 2. Esto es lo que dijeron al respecto.

Destiny es fundamental para el futuro de Bungie. Tenemos más historias que contar y nuevos mundos que construir, pero debemos hacerlo bien y dar a nuestros equipos el tiempo necesario para hacer justicia a este increible universo. En resumen: no hemos terminado con Destiny. Queremos volver a convertir Destiny en lo que prometimos original y recuperar lo que siempre lo hizo especial: los misterios, descubrimientos significativos y una comunidad de Guardianes que se unía para superar desafíos imposibles. Todo esto comienza por restaurar partes importantes de la historia de Destiny 2 que los jugadores ya no pueden experimentar hoy en día. Entendemos que remover estas experiencias tuvo un grave impacto en la confianza de los jugadores y en su capacidad para disfrutar Destiny. Destiny 2 es más que el contenido en sí. Es un lugar donde los jugadores han creado recuerdos juntos, forjado amistades duraderas y compartido experiencias que les han acompañado durante años. No podemos cambiar la decisión que tomamos, pero sí podemos reconocer su impacto y trabajar para enmendarlo restaurando estas partes importantes de la historia de Destiny.

En resumen, van a traer de regreso las campañas, escenarios e incursiones que habían quitado de Destiny 2 y ponerlas disponibles para todos sus jugadores. Explican que esto no será tan fácil como «restaurar viejos archivos» y que los cambios que tuvo el juego tras la expansión Más allá de la luz hace que tengan que actualizar desde el sistema de iluminación hasta el de encuentros. Esto tomará tiempo.

Respecto a Marathon, los directivos dicen que están orgullosos de su recibimiento crítico inicial aunque no alcanzó el número de jugadores que querían. Para mejorar la situación, dicen que harán que el juego «mantenga lo que lo hace especial pero evolucionará más allá de las restricciones que le habían puesto por ser del género ‘extraction shooter’» para convertirlo en «una experiencia de supervivencia más profunda».

No sabemos exactamente que significa esto para el juego, pero en diciembre llegará la actualización Simbiosis a Marathon y se espera que con ella recuperen muchos de los jugadores que ha perdido.

Vamos a ver si estos planes funcionan para Bungie y si logran salvar tanto a Destiny como a Marathon. El problema es que el equipo de desarrolladores ahora es mucho más pequeño y es bien sabido que PlayStation está en una época tiránica en la que no le importa cortar cabezas y estudios completos.

Vamos a ver qué ocurre en los próximos meses.

Marathon es un juego multijugador de pago disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam.