Rift of the Necrodancer ya tiene fecha de lanzamiento en PC

El genial juego de ritmo y calabozos Crypt of the Necrodancer es uno de los grandes clásicos del mundo de los videojuegos indies. Aunque a lo largo de sus nueve años ha recibido montones de actualizaciones —incluyendo una con Hatsune Miku— y un ‘spin-off crossover’ con The Legend of Zelda, no podemos esperar más por su verdadera secuela. Se supone que Rift of the Necrodancer iba a salir este año, pero tal como sospechábamos fue aplazada a 2025, pero al menos ya tiene una fecha de lanzamiento definida.

De acuerdo a una nueva publicación hecha en la página de Steam del juego la fecha de lanzamiento oficial de Rift of the Necrodancer, la secuela de Crypt of the Necrodancer, será el miércoles 5 de febrero de 2025 en PC mediante Steam. La versión para Nintendo Switch llegará después en una fecha aún no revelada.

De acuerdo a Brace Yourself Games, este aplazamiento les permitirá «tener el juego más tiempo en el horno», lo que usualmente significa que deben pulirlo y eliminar bugs.

Este título será muy diferente a su predecesor. No vamos a explorar calabozos al ritmo de la música, sino que enfrentaremos a los enemigos en una pantalla que nos recuerda mucho a la de la serie Guitar Hero. También tendrá secciones inspiradas en otros juegos de ritmo como Rhythm Heaven.

Si quieren probarlo ustedes mismos, ya mismo pueden descargar una demo gratis en Steam.