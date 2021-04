En los últimos días ocurrió una serie de episodios tensionantes entre Riot Games y el equipo de desarrollo de ‘Chronoshift’, un proyecto que pretendía lanzar una versión de League of Legends de hace 10 años. La razón de esto, es que los últimos acusaron a la gran compañía de «extorsionarlos» y amenazarlos con tomar acciones legales.

El equipo de Chronoshift llevaba cerca de cinco años trabajando en el proyecto. Su objetivo era lanzar un servidor de legado, el cual recrearía lo que era League of Legends hace diez años. Hasta ahora, Riot Games no había presentado problema alguno para su desarrollo y el equipo llevaba un canal de Discord donde se publicaban las novedades del proyecto.

No obstante, la situación cambió el pasado viernes. Un miembro del equipo, conocido como ‘Lord Lothendran’ recibió un correo electrónico de Riot Zed indicándole que necesitaban hablar y que se encontrarían por Discord.

Cuando pudieron contactarse por el chat, Riot Zed fue al grano: «el equipo legal de Riot Games no está muy contento por su proyecto y está buscando una manera para llegar a un mutuo y aceptable fin para este». A esto le agregó que se estaba buscando llevar el tema a una corte, pero que «prefería ahorrarse el problema».

No pasó mucho tiempo para que el tono de los mensajes escritos por Riot Zed se convirtiera en algo más incómodo y hasta agresivo:

«Admiro el esfuerzo para limpiar tus canales, (nombre real del desarrollador), pero seré honesto contigo: eso me hace pensar en que no tienes el mínimo interés en cooperar (…) Archivamos todos tus mensajes antes de que los borraras del canal. Puedes borrar todo lo que quieras, pero preferiría que no lo hicieras porque eso no te haría ningún bien de todas formas. Ustedes obviamente han puesto un montón de trabajo en Chrono Shift, pero les aseguro que «Chrono Break (interrupción)» está en camino.